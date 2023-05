Alla scoperta delle donne che hanno lasciato un segno nella storia: a Forlimpopoli “Strade di Donne, vita alla via"

Nelle vie di Forlimpopoli alla scoperta di donne che hanno lasciato un segno nella storia. La seconda edizione dell’iniziativa “Strade di Donne, vita alla via” promossa dal Comune di Forlimpopoli in collaborazione con il Teatro dei Piedi e l’Istituto Comprensivo Emilio Rosetti coinvolge gli studenti in una narrazione proprio sulle vie intitolate ad alcune figure famose.

Sabato 27 maggio alle ore 9.00 si partirà da via Sibilla Aleramo per poi proseguire in via Anna Kuliscioff con i ragazzi della classe 2B della Scuola Secondaria di primo grado Marinelli. Alle ore 11.00 in via Teresa Cattani prenderanno poi la parola i ragazzi della classe 2E per un focus su Cristina Trivulzio di Belgiojoso e Maria Teresa Cattani.