Alla scoperta delle donne del mondo antico: una visita guidata straordinaria al Museo Archeologico di Forlimpopoli

Le donne del mondo antico saranno le protagoniste della visita guidata che il Maf – Museo Archeologico “Tobia Aldini” di Forlimpopoli propone per l’apertura straordinaria di venerdì 26 agosto (dalle 18 alle 21). L’appuntamento è per le ore 18,30. Sarà l’occasione per conoscere meglio la condizione femminile in epoca romana, partendo proprio da alcuni reperti conservati nel museo.

Costo della visita guidata: 5 euro. Per info e prenotazioni inviare una mail a turismo@comune.forlimpopoli.fc.it o telefonare al 337 1180314 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13). Numero minimo di partecipanti richiesto: 10 persone.

Il Maf sarà aperto per le normali visite anche giovedì 25 agosto dalle 18.00 alle 21.00. Per maggiori informazioni si può consultare il sito https://www.maforlimpopoli.it/visite-guidate-per-il-mese-di-agosto-2022/