Alla scoperta delle erbe aromatiche

La simbologia archetipica che ha dato il nome di miti e costellazioni alle erbe officinali ed aromatiche, veste il piacere della degustazione di infusi dedicati a questa poetica clorofilliana che profuma di aromi e leggende. Le erbe aromatiche sono rinomate per i benefici effetti degli infusi e di salutari tisane. In un mondo come quello del cibo dove i particolari fanno la differenza, le erbe giocano un ruolo fondamentale soprattutto per riscoprire i veri aromi naturali da coltivare sul proprio balcone. Un incontro fatto di degustazioni e giochi sensoriali lasciando che le piante si raccontino, per avvicinarsi al benessere. Un’occasione per degustare infusi profumati, unguenti preziosi, Sali aromatizzati e vecchi rimedi popolari.