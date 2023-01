Alla scoperta delle ultime opere di Filippo Mattarozzi: aperitivo artistico alla galleria Wundergrafik

Sofia Orioli e Stefano Amedeo Moriani sono lieti di ospitare sabato 28 gennaio, presso Wundergrafik a Forlì, la presentazione delle ultime opere di Filippo Mattarozzi, a cura di Davide Boschini. L' aperitivo si terrà dalle ore 12.00 alle ore 14.30 in Galleria. In particolare durante l'incontro saranno sorteggiate gratuitamente per gli Invitati alcune grafiche inedite di Filippo Mattarozzi, frutto della recente collaborazione con Davide Boschini e si potranno ammirare i nuovi disegni dell'Artista.



Breve approfondimento del curatore

Non c'è bisogno di scomodare l'importanza del disegno nella storia dell'arte per presentare Filippo Mattarozzi. Disegnatore autodidatta con un tratto deciso e perfetto fin da bambino. L' Artista utilizza di base la matita nera a consistenza 4B, oppure l'inchiostro. È stato segnalato in diversi concorsi come il Premio Marchionni o il Bugatti Segantini, e ha esposto in gallerie italiane ed estere. Spesso i Suoi lavori sono talmente verosimili a quelli degli Antichi Maestri, da sembrare quasi più belli degli originali e -non è un caso- che i primi collezionisti di Mattarozzi siano stati proprio amanti delle stampe d'epoca ed antiquari del settore cartario. Personalmente ho conosciuto Filippo nell'ottobre 2021, quando a presentarlo c'era il Prof. Vallicelli. Sono stato subito attirato dalle Sue piccole miniature che presentavano dettagli stilistici unici. Ho acquistato un'opera in mostra, e poi è nata con Filippo un'amicizia e una vera e propria collaborazione artistica. In occasione del Natale 2021 ho convinto Filippo a lavorare insieme al suo primo multiplo. Abbiamo così messo a punto un particolare della testa di San Girolamo del bolognese Gaetano Gandolfi, realizzata in color seppia dal Timbrificio Zoli di Forlì, su carta pregiata a tiratura limitata. Il successo di questo "esperimento grafico" è stato travolgente: tutti lo hanno incorniciato ed hanno apprezzato la particolare busta color avio nella quale era contenuto il ns. Santo. Sulla scia dell'ispirazione del Gandolfi, si è deciso di realizzare una serie maggiormente articolata, che presentiamo al pubblico forlivese, dopo un'anteprima assoluta -a fine 2022- presso Casa Guerrini a Sant'Alberto di Ravenna. Si tratta di tre grafiche mixate per le quali è stato confermato il colore avio della cartella esterna di conservazione. In particolare un mix è dedicato all'arte italiana (nello specifico emiliana) dal titolo "The Dog", che richiama il Parmigianino e Benigno Bossi; un secondo mix di ispirazione spagnola "Torero" è rievocativo di Goya e Picasso, ed un ultimo mix "Old Dandy", include particolari di Rembrandt e Vermeer, a ricordo del secolo d'oro olandese. Tutti i multipli sono realizzati a tiratura 60 esemplari ciascuno, per dare agli amanti della grafica la possibilità di conservare, con orgoglio, una stampa numerata ed autografata di Filippo Mattarozzi.