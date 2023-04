Alla scoperta di Castrocaro Terme e Terra del Sole con il nuovo evento “Tesori aperti”

Un weekend dedicato alla scoperta e riscoperta dei luoghi, veri e propri tesori, riconducibili allo sviluppo e al ruolo di grande prestigio che interessarono Castrocaro Terme e Terra del Sole a partire dal Medioevo. Una full-immersion nel suggestivo patrimonio storico-culturale di questo territorio, 10 scrigni normalmente inaccessibili, che in questa occasione il Comune, le Parrocchie e le proprietà private apriranno al pubblico per poterne ammirare la loro affascinante bellezza.

Questi luoghi torneranno a vivere attraverso i racconti dei personaggi che storicamente li hanno attraversati e dei “custodi” che metteranno a disposizione dei visitatori la loro preziosa memoria storica. Non a caso il Festival “Tesori aperti” viene inaugurato in occasione della Festa della Madonna “detta dei Fiori”, la celebrazione dedicata alla Vergine che, secondo gli abitanti del paese, protesse Castrocaro dalla peste. Un’occasione per vedere il borgo in festa, al rintocco delle campane del Campanone e circondato da meravigliosi garofani.

In questa prima edizione i luoghi coinvolti sono 10: la Chiesa di San Nicolò, la Torre campanara, il Battistero di San Giovanni, la Chiesa dei caduti, il Padiglione delle feste, la Chiesa di San Rocco, la Pieve di Santa Reparata, il castello del Capitano e delle artiglierie e Porta fiorentina, l'Archivio storico, il Castello del Governatore di piazza e porta Romana, Casematte.

Domenica 16 Aprile 2023 la visita partirà dall’Ufficio IAT (Via G. Garibaldi n.46 – Castrocaro Terme), dove si potrà ritirare la mappa con segnati 10 pun)ti di interesse visitabili e verrà consegnato un braccialtto che darà accesso ai vari tesori. Il biglietto per la visita ai luoghi ha un costo di € 10,00 (gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni) ed è valevole per l’intera giornata. Ogni tesoro sarà identificato da un pannello dove un personaggio storico rappresentativo racconta una storia avvenuta, per far calare il visitatore nell’atmosfera di quel luogo. Inoltre all’ingresso sarà presente un custode, volontari del territorio, a disposizione per informazioni più dettagliate.

Parallelamente alla visita libera dei tesori, saranno attive anche visite guidate alla scoperta dell’antico borgo di Castrocaro, racchiuso nelle sue mura medievali, e delle sue botteghe storiche, oltre che ai luoghi legati alla famiglia Conti e alla figura di Tito Chini, consulente artistico del complesso termale e nella fattispecie del Padiglione delle Feste.

A Terra del Sole, ci si avventurerà prima nelle viscere del Bastione di Santa Reparata, alla scoperta delle Casematte (suggestive aree di manovra, imponenti vani a crociera o a botte, solenni come cripte, sorrette da poderosi pilastri e collegate da ampie gallerie); a spasso per il Borgo Romano e il Borgo Fiorentino, si potranno visitare il Castello del Governatore e il Castello del Capitano delle Artiglierie, che si ergono a difesa rispettivamente della Porta Romana e della Porta Fiorentina. Non mancherà un’escursione guidata slow, alla scoperta del Sasso Spungone, uno dei più importanti e sorprendenti affioramenti rocciosi del territorio castrocarese, nato dai depositi marini insediatisi in età pliocenica, circa 3 milioni di anni fa, su zone rialzate che costituivano la Romagna di allora.

Inoltre nel pomeriggio di domenica 16 è previsto un dialogo con l’autore Simone Valmori “Forum Livii”: come scoprire il territorio attraverso il gioco e la narrativa” in Piazza Mazzini di Castrocaro, mentre a Terra del Sole sarà possibile giocare con “Eliopoli” per riscoprire la storia di Terra del Sole in modo ludico.

“Mi auguro che l’iniziativa possa riscontrare il favore dei cittadini e richiamare turisti desiderosi di scoprire il nostro territorio - interviene Claudio Aldini, presidente del Consorzio Castrumcari - Questa rete consentirà la fruizione di monumenti e beni architettonici che in altri periodi dell’anno non sono aperti al pubblico, offrendo al turista delle attrazioni aggiuntive e degli itinerari differenti da quelli usuali e rafforzando così l’attrattività del nostro Comune”. “Tesori Aperti è un punto di partenza di un processo più ampio di valorizzazione del territorio – spiega il sindaco Francesco Billi - E’ nostra intenzione riproporre questo format in altre occasioni nel corso dell’anno, con l’auspicio di aumentare il numero di luoghi visitabili e di riscontrare sempre maggiore collaborazione, coinvolgendo anche i ragazzi delle scuole come Ciceroni di questi luoghi in modo che la nuova generazione sia custode e protagonista della storia del nostro territorio”.

Evento organizzato da Consorzio Castrumcari S.c.ar.l. e Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Info: tel. +39 0543 769631 – cell./whatsapp +39 350 5193970 mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel