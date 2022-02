Alla scoperta di Civitella: dal mercato Slow food, al borgo, con aperitivo alla rocca del Castello

Visita al mercato Slow food, al borgo murato di Civitella di Romagna e agri aperitivo alla rocca del Castello, domenica 27 febbraio, con ritrovo alle 10.00 alla reception dell’Agriturismo Campo Rosso.

Con una facile passeggiata si raggiunge il centro del paese Civitella di Romagna, dove si tiene il mercato fin dalla fine dell’800. La visita sarà condotta da Katia Sandri agrichef e sommelier dell’agriturismo Campo Rosso, che accompagnerà i partecipanti fino al mercato. Lungo la strada ci sarà occasione di conoscere meglio storia usi e tradizioni del territorio. L’attraversamento del ponte sul torrente Suasia sarà occasione per raccontare l’apparizione della Madonna del 1556 e la costruzione del santuario della Beata Vergine della Suasia che si potrà visitare lungo il tragitto. Proseguendo lungo via Garibaldi si raggiunge il teatro Golfarelli, attualmente in ristrutturazione dove sarà possibile entrare per ammirarne la struttura. L’arrivo al mercato Slow food “Voler bene alla terra“ sarà l’occasione per spiegare perché è così importante consumare regolarmente verdure e cibi locali e di stagione, quali sono i prodotti migliori per gusto e salute, l’importanza i presidi slow food e dei prodotti tradizionali.

Si parlerà di formaggio di fossa, di grani antichi, di mora romagnola, di confetture di antiche varietà di frutta, di Sangiovese, di Olio extravergine, di erbe aromatiche e spontanee del nostro territorio. I partecipanti potranno conoscere gli agricoltori e le loro storie, imparare come vengono coltivati gli ortaggi e allevati gli animali, quali erano le tradizioni di un tempo e come si sono mantenute al giorno d’oggi.

La visita prosegue all’interno della Rocca di Civitella dove verrà proposto un agri-aperitivo con i prodotti del mercato, e si conclude con la discesa al vecchio lavatoio, il giro della rocca, del borgo e il rientro alle auto.

Informazioni

Prenotazioni anche Whatsapp al 380 5142609, i posti sono limitati ed è richiesto il green pass. Quota di partecipazione 15 € per gli adulti, 5 € per i bambini