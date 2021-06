Alla scoperta di Forlì, passeggiando tra i personaggi della Divina Commedia

Alla scoperta di Forlì con il Umberto Pasqui, curatore su Forlitoday del blog Il Foro di Livio e l’associazione Livia. Dante visse per brevi periodi a Forlì e di quell'esperienza fece tesoro, per arricchire la sua opera maggiore di luoghi e personaggi della nostra terra. Proprio questi ultimi, più o meno conosciuti, saranno protagonisti della nuova camminata a cura de "Il foro di Livio" e dell'associazionene "Livia" (Zardin). Primo appuntamento martedì 15 giugno.

Le serate partiranno alle 20:45 dal sagrato di S. Mercuriale e avranno una durata di circa un’ora e mezza. Nelle diverse tappe si racconteranno le storie di questi antichi forlivesi e si parlerà delle loro vicissitudini nel testo dantesco.

Per il momento le date confermate saranno il 15, 22 e 29 giugno, ma in caso di richieste potranno aggiungersene di nuove, come pure potranno realizzarsi in giorni diversi della settimana.

Causa covid, è richiesta la prenotazione e i posti sono limitati a un massimo di 15 persone. Ci si può iscrivere, contattando il 334 3455196 (sms o whatsapp, NO chiamate), l’indirizzo mail zardinforli@gmail.com oppure le pagine Facebook de “Il foro di Livio” e “Zardin”.

Le serate sono a offerta libera e in caso di maltempo potrebbero essere rinviate (ma tutti gli iscritti saranno avvertiti).





