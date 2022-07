Alla scoperta di Meldola con "Le storie del borgo. Parole, immagini, emozioni degli anni ‘30"

Giovedì 7 Luglio 2022, alle 21, in Arena Hesperia, a Meldola, l'Amministrazione Comunale presenta “Le storie del borgo. Parole, immagini, emozioni degli anni ‘30”, un viaggio nel passato della città bidentina che, grazie ai racconti di Adriana Saragoni e Tonino Simoncelli, sarà occasione per ricordare e riconoscere persone, luoghi e fatti che hanno segnato la vita e la storia di Meldola. Ad introdurre la serata sarà il sindaco Roberto Cavallucci; modera Mario Russomanno che insieme ai testimoni e alle preziose immagini raccolte dall’Archivio Digitale Romagnolo, avrà il compito di accompagnare il pubblico in un percorso emozionante alla ricerca di “come eravamo”. Il sindaco Roberto Cavallucci nel ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile l'organizzazione di questa speciale serata sottolinea "quanto sia importante ripercorrere i nostri ricordi, riscoprire le nostre radici, emozionarci e fare comunità". Per informazioni: Biblioteca comunale Torricelli 0543 495143, mail biblioteca@comune.meldola.fc.it