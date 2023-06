Alla scoperta di Terra del Sole: una visita guidata con raccolta fondi per l'emergenza alluvione

Nell’ambito dell’evento "Terra a vapore" è prevista una visita guidata alla scoperta di Terra del Sole, fondata per volontà di Cosimo De’ Medici – il figlio di Giovanni dalle Bande Nere, il nipote di Madonna Caterina Sforza Riario Medici – a baluardo, presidio e capoluogo della Provincia Florentina in Partibus Romandiolae, l’8 Dicembre 1564. Una città ideale fortificata, espressione del Rinascimento, che dal Sole prende il nome e la potenza, ma che nasconde un lato oscuro; un microcosmo rispecchiante la perfezione e l’armonia del macrocosmo, una invenzione spaziale.

Itinerario: partendo dalla visita a Palazzo Pretorio o dei Commissari, ovvero il Palazzo del Potere; a spasso per il Borgo Romano e il Borgo Fiorentino; e, per concludere, la Chiesa di Santa Reparata – dedicata alla Patrona di Terra del Sole e co-Patrona di Firenze – che, non a caso, fronteggia Palazzo Pretorio, a testimoniare i due poteri che presiedono all’ordinario vivere civile: il potere dell’Uomo e il potere di Dio. La visita sarà condotta da Chiara Macherozzi, Guida Turistica Abilitata della Regione E-R.

Ritrovo: ore 14:45 davanti al Punto Informazione Turistica, sotto il Loggiato di Palazzo Pretorio (Piazza d’Armi 2, a Terra del Sole). Contributo: 8 euro, che sarà devoluto a favore dell’emergenza alluvione nel Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole. Prenotazione obbligatoria a Ufficio Iat Castrocaro Terme: telefono +39 0543 769631 – cell./whatsapp +39 350 5193970 I mail: info@castrocarotermeterradelsole.travel La visita guidata si effettuerà anche in caso di maltempo e ha una durata di 2 ore (15:00-17:00).