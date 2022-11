Alla scoperta stele del purpurarius Marco Satellio Marcello: conferenza a Galeata

Prezzo non disponibile

Domenica 13 novembre, alle ore 16.00, presso il Museo Civico “Mons. Domenico Mambrini” di Pianetto a Galeata, Cristina Ravara Montebelli presenterà una relazione dal titolo "Seta e porpora al tempo dei romani: il purpurarius di Mevaniola". La conferenza è incentrata sulla stele del purpurarius Marco Satellio Marcello, databile all’età augustea, rinvenuta e conservata a Santa Sofia. All’interno del Museo Mambrini di Pianetto è esposto un calco della stele, realizzato dal laboratorio di restauro della Soprintendenza archeologica.

Cristina Ravara Montebelli, archeologa di professione, organizzatrice di mostre e convegni. Da anni è impegnata in ricerche d’archivio riguardanti l’archeologia, il collezionismo e la storia del riminese nel XIX secolo. Ha partecipato come relatrice a convegni nazionali e internazionali, in veste di docente a seminari universitari ed a varie edizioni della International Summer School “Mediterraneo” dell’Università di Bologna. E' cultore della materia (Topografia antica) presso il Dipartimento Beni Culturali, Università di Bologna, Campus di Ravenna. Ha al suo attivo una cinquantina di articoli scientifici e varie monografie archeologiche.

La presentazione è inserita all’interno della rassegna “Incontri al Museo”. Per info: Ufficio cultura tel 0543.981854 – cultura@comune.galeata.fc.it