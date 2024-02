Alluvioni e siccità: si parlerà di cambiamento climatico con Don Franco Appi

Venerdì 23 febbraio alle ore 21.00 presso la Sala Arena Hesperia, via Roma 3 a Meldola, si svolgerà l'incontro pubblico "Cambiamento climatico. Dal contesto locale a quello globale" promosso dai Circoli ACLI "Il Ponte" e "Rocca delle Caminate" in collaborazione con l'Amministrazione Comunale e la Comunità Cristiana Cattolica Meldolese. Interverranno Don Franco Appi, direttore de "Il Momento" e Filippo Santolini, Assessore all'Ambiente del Comune di Meldola; condurrà il Circolo Acli "Il Ponte". La serata sarà occasione per approfondire la questione delle tematiche ambientali che nel 2023 sono emerse con insistenza anche sul nostro territorio a partire dall'alluvione e dai periodi di siccità. L'incontro è aperto a tutta la cittadinanza.