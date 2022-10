Altra data unica in Italia ad Area Sismica: arriva il trio Bagman

Finalmente Pat Thomas all’Area Sismica, dopo una serie innumerevole di date scritte a matita nel corso degli anni. La prima occasione post pandemia è anche quella più entusiasmante tra gli innumerevoli progetti artistici di questo monumento musicale: il trio Bagman. Tre improvvisatori che attraversano i loro percorsi. Esperienze di innumerevoli ore, minuti, momenti di creazione attraverso l'improvvisazione in passato si fondono nel presente. Esperienze non come ricordi, ma come preparazione per non essere preparati.

Questo appuntamento di "Rassegna Musiche Extra – Ordinarie" è per domenica 16 ottobre alle 18, come unica data in Italia.

Bagman è un personaggio immaginario inventato da questo trio di improvvisatori tra i più esperti e pieni di risorse d’Europa, composto come detto dal leggendario pianista britannico Pat Thomas, fondatore dei Black Top, che ha collaborato tra i tanti con Derek Bailey, Lol Coxhill, John Butcher. In questa avventura è affiancato da due pilastri della scena jazz scandinava, il batterista Raymond Strid, noto sin dagli anni ’90 come membro del gruppo Gush, insieme a Mats Gustafsson e Sten Sandell (e collaboratore di Marilyn Crispell e Anders Jormin e membro della Barry Guy New Orchestra); e il sassofonista Sture Ericson, che si è distinto fin da subito nell’ensemble Position Alpha, che lo ha portato a essere coinvolto successivamente in numerose avventure da musicisti come Derek Bailey, Rhodri Davies, Chris Burn, e Fred Lohnberg Holm, Otomo Yoshihide, Roger Turner, Phil Minton. Bagman non è incasellabile, non si spiega. È un trio altamente dinamico di improvvisatori liberi. È una costante mutazione, da meditazioni astratte e silenziose a potenti e maniacali deflagrazioni, che però mantengono sempre le dinamiche focalizzate e calibrate con la classe che li contraddistingue. Questo trio accetta il rischio, coglie, si gode la sorpresa e non si accontenta mai dei percorsi rassicuranti. Una cifra dirompente, ma non poteva essere altrimenti, data la caratura di questi musicisti, le cui tecniche estese mutano il suono e la dinamica del trio.

Ingresso € 15. Area Sismica è un circolo Arci. L’ingresso è riservato ai soci. È possibile tesserarsi online a questo link: https://portale.arci.it/preadesione/areasismica/