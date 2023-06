Altro appuntamento di festa nel quartiere Spazzoli: sul palco anche Roberta Cappelletti

Continuano le edizioni del “Quartiere in Festa” interrotte per due anni causa Covid, organizzate dal Comitato di Quartiere Spazzoli, Campo di Marte, Benefattori con sede in Forlì, Via R. Palareti n. 1bis.

Questa 12a Edizione che gode del patrocinio del Comune di Forlì – Assessorato con delega ai Quartieri del Comune d Forlì assieme all’Ufficio Sport e all’Associazione il Pattinodromo, ha una compagine organizzativa che il Comitato di Quartiere ha allargato con l’Associazione Aurora e Libera Età, il T.A.A.F. (Tavolo delle Associazioni Ambientaliste Forlivesi), Edelweis (calcio), Forlì Roller (pattinaggio), I Custodi della Quercia A.P.S., G.E.V. (Guardie Ecologiche Volontarie) A.P.S. e Centro Culturale L’Ortica A.P.S.

Il programma:

Dalle ore 16 alle 18,00 prove di pattinaggio ed un’area dedicata ai bambini con attività ludiche ed ambientali che continueranno con mostre espositive di foto storiche del quartiere.

Alle ore 17,00 apre lo stand gastronomico

Alle ore 21,00 14a Edizione del Memorial Silver Soprani, ricordando l’impegno di quel periodo degli anni ’70, che ha rinnovato Forlì in vari generi musicali, dal rock al blues, al jazz. Parteciperanno gli amici di sempre con la band di Moreno Lombardi, L’Arancia Meccanica, e Jam session

Alle ore 21,45 Spettacolo con la cantante Roberta Cappelletti.

In tutta la serata si può saltare e ballare nelle piste libere del Pattinodromo.

Ingresso gratuito.

Info: Antonio Fantini coordinatore Quartiere Spazzoli, Campo di Marte, Benefattori di Forlì – Tel. 3472466056 – mail: quartiere13@comune.forli.fc.it

Musica, Sport, Ambiente, Balli e Cultura con la

12a Edizione del “QUARTIERE IN FESTA”

Forlì- Pattinodromo di Viale F.lli Spazzoli N. 113

Venerdì 30 Giugno 2023