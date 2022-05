“Amamaz”: la comicità di Giampiero Pizzol e Piero Bartolini alla Fabbrica delle candele

Venerdì 13 maggio, alle 21.00, alla fabbrica delle Candele va in scena “Amamaz”, uno spettacolo di beneficenza con i comici forlivesi Giampiero Pizzol e Piero Bartolini dell'Associazione Culturale Compagnia Bella.

Mi ammazzo, o in gergo felliniano Amamaz, che fa pensare volutamente all’Amarcord felliniano, è la storia di un suicidio mancato, o meglio di un suicidio differito. Ma Amamaz è anche e soprattutto, la storia dell’ambiguo rapporto che lega un curioso personaggio di arrangione solitario alla sua terra d’origine: la Romagna delle grasse sagre paesane e delle orde di villeggianti. Pizzol e Bartolini danno vita ad un comicissimo dialogo che porta i protagonisti di questo casereccio “delirio a due ” ad una illusoria liberazione nelle cadenze di un ballo. Liscio naturalmente. La rappresentazione, tutta in italiano, tranne ovviamente il titolo, vive di un clima sempre in bilico tra allegria e nostalgia, solitudine e compagnia, realtà e fantasia.

La serata è organizzata dall’APS Il Cantico a favore della scuola dell’infanzia paritaria "Suore Francescane" che dal 1885 realizza la sua proposta educativa nel pieno centro storico della città di Forlì. L’intero ricavato sarà devoluto per finanziare il progetto di “Educare all'aperto in centro storico” che prevede la ristrutturazione di una porzione di giardino che è divenuto, alla luce dell’attuale situazione sanitaria, il fulcro delle attività scolastiche che sono realizzate prevalentemente in giardino, divenuto luogo privilegiato per la formazione e l’educazione dei bambini.

Biglietto unico € 15.00. Info e prenotazioni (entro il 6 maggio): email associazioneilcantico@gmail.com; cell. 348 766 6392