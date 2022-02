Amanda Sandrelli in "Lucrezia Forever!": dal fumetto di Silvia Ziche al palcoscenico

Dopo il debutto al Goldoni di Bagnacavallo, arriva al Teatro Diego Fabbri di Forlì, lunedì 28 febbraio alle ore 21, il nuovo spettacolo scritto e diretto da Francesco Niccolini "Lucrezia Forever!" liberamente ispirato al personaggio creato da Silvia Ziche e interpretato da Amanda Sandrelli, insieme a tre “attori animati”.

La pièce è co-prodotta da Arca Azzurra e Accademia Perduta/Romagna Teatri e realizzata per il Graphic Novel Theatre di Lucca Comics&Games in collaborazione con il Teatro del Giglio di Lucca. Lo spettacolo proseguirà poi la sua tournée in Romagna andando in scena: il 1° marzo al Teatro Masini di Faenza, il 2 marzo al Teatro Mentore di Santa Sofia e l’8 e 9 marzo al Teatro Walter Chiari di Cervia.

Quando teatro, innovazione e tecnologia, fumetto e animazione declinati al digitale si incontrano sul palcoscenico per raccontare complessi, tic e manie. Lucrezia Forever! è uno spettacolo surreale, comico, poetico, struggente e fuori da ogni tradizione teatrale: in scena quattro attori, tre dei quali digitali, la quarta in carne e ossa ma con riflessi a fumetti. Sì perché tutto nasce da un personaggio a fumetti, Lucrezia, generato dalla fervida mente e dall’ancor più fervida mano di Silvia Ziche, disegnatrice vicentina che da anni dà vita a questa single piena di complessi, tic e manie. “Un solo attore vivente in scena – spiega il drammaturgo e regista Francesco Niccolini - ma tutt’altro che un monologo visto che tre attori a fumetti e una fitta rete di telefonate e messaggi whatsapp fanno di Lucrezia Forever! un autentico spettacolo di teatro drammatico. Al centro lei, Lucrezia, un personaggio amatissimo da generazioni di donne (e non solo): perfetto per raccontare il mondo femminile contemporaneo, in un riuscito mix di autoironia, consapevolezza, tenerezza e realismo”.

Lucrezia Forever! non è l’adattamento di un fumetto preesistente, bensì un’avventura totalmente inedita, che va ben oltre le acute vignette e le sagaci strisce di Silvia Ziche. “Una sottile storia psichedelica con risvolti noir – aggiunge Niccolini - si sviluppa nell’appartamento di Lucrezia, impegnata a cucinare e risolvere problemi di convivenza e piani per il futuro con tre suoi amanti, vecchi e nuovi. Oltre a loro: un fantasma e un genio della lampada. Tutto da ridere. O da piangere, a seconda dell’umore”.

Biglietti: 29 euro (Platea file 1-17); 27 euro (Platea file 18-25 e Galleria). Prevendite: presso la biglietteria diurna del Teatro Fabbri (Via Dall’Aste) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Nei giorni di spettacolo la biglietteria di Corso Diaz aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Biglietti online: Vivaticket

Info: 0543 26355 – accademiaperduta.it

Si ricorda che, in osservanza dei D.L. attualmente in vigore, l’accesso ai Teatri per i maggiori di 12 anni è consentito esclusivamente se in possesso di “Super Green Pass” (certificato di vaccinazione e/o guarigione da Covid-19) e, ad esclusione dei bambini sotto i 6 anni, è necessario indossare mascherine di tipo FPP2 dal momento dell’ingresso e per tutta la durata dello spettacolo.