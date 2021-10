Anche a Forlì la Settimana della Danza Movimento Terapia: un pomeriggio di incontri

Indirizzo non disponibile

"Corpo e trauma: Dal tempo sospeso alla trasformazione. Nuove forme del processo creativo". E' il titolo della Settimana della Danza Movimento Terapia (Dmt), che si terrà in tutta Italia dal 15 al 21 novembre, promossa da Apidò, Associazione Professionale Italiana Danza Movimento Terapia, affiliata all’Associazione Europea di Danza Movimento Terapia (Eadmt) e riconosciuta dal Ministero dello Sviluppo Economico. L'obiettivo è quello di divulgare e diffondere una professione (disciplinata dalla legge 4/2013) che, oggi in modo particolare, rappresenta una risposta al bisogno urgente di ritornare al corpo, un corpo inteso come punto di incontro espressivo e comunicativo, tra fisico e psichico, individuale e collettivo.

A Forlì Michela Turrini propone venerdì 19 novembre un pomeriggio dedicato ad incontri gratuiti, individuali e in piccolo gruppo, in cui condividere pratiche e informazioni sulla danza movimento terapia rivolta al pubblico adulto. Turrini è danzatrice, danza movimento terapeuta Apidò ed educatrice somatica (approccio Body Mind CenteringÒ ). Le sue proposte attraversano l’ambito educativo, artistico e formativo e si rivolgono a bambini/e, adulti/e ed anziani/e anche con fragilità psico-fisica. Info e prenotazioni: michela.percorsi@gmail.com.