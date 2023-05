Anche a Forlì si celebra la Giornata dell’Europa

"La solidarietà di produzione in tal modo realizzata farà si che una qualsiasi guerra tra la Francia e la Germania diventi non solo impensabile, ma materialmente impossibile". Il 9 maggio 1950 il Ministro degli Esteri francese Robert Schuman pronunciò la solenne dichiarazione che avrebbe dato il via al processo di integrazione europea. La solidarietà “di fatto” nei settori della produzione pesante di acciaio e carbone avrebbe infatti permesso ai Paesi del Vecchio continente di ricostruire dalle macerie dei conflitti mondiali un nuovo sistema internazionale che, proprio tramite una fitta rete di rapporti multilaterali, avrebbe reso qualsiasi guerra "non solo impensabile, ma materialmente impossibile".

Il Centro di Documentazione Europea Punto Europa, parte della Rete Europe Direct della Commissione europea e Centro di Eccellenza Jean Monnet per gli studi europei - Università di Bologna, Campus di Forlì, per vivere al meglio la Giornata dell’Europa del 9 maggio, dà appuntamento al Teaching Hub presso il Campus di Forlì per una giornata ricca di incontri, alcuni dei quali fruibili anche in diretta streaming sui canali istituzionali Facebook (https://www.facebook.com/PuntoEuropaForli) e YouTube (https://www.youtube.com/user/EDForli).

Insieme agli studenti del corso di Laurea magistrale in Scienze Internazionali e Diplomatiche dell’Università di Bologna - Campus di Forlì, opportunamente formati per essere European Junior Expert, docenti universitari, funzionari delle istituzioni europee ed esperti provenienti dalla società civile si alterneranno dalle ore 09.00 alle ore 19.00 per un fitto calendario di incontri:

Dalle 9.00alle 12.00, al parco del Teaching Hub del Campus L'EUROPA DELLE SCUOLE. Caccia al tesoro con le scuole secondarie di primo grado; Agree or disagree? con le scuole secondarie di secondo grado. BANCHETTI PUNTO EUROPA "Che europeo sei?" - "Scatta una foto con il punto europa", Materiale informativo sull'UE e varie attività a tema UE.

Dalle 13.00 alle 14.30, AULA 1 Teaching Hub del Campus CAMBIAMENTO CLIMATICO ED EFFETTI COLLATERALI. L'EMERGENZA CLIMATICA OLTRE QUELLO CHE VEDIAMO. Workshop a cura di Fridays For Future – Forlì con l’obiettivo di Sviluppare una strategia comunicativa sulle problematiche legate al cambiamento climatico. Saranno affrontati i temi: La transizione verde e l'unione europea, La migrazione climatica, La crisi climatica e le ripercussioni sulla salute umana. È obbligatorio registrarsi al link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeT__A1KRk9YapbLlUZBI30xVVIYqCUq5FZYIzpBIm1XNyLsQ/viewform

Dalle 15.00 alle 17.00, AULA 1 Teaching Hub del Campus MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE: LA ROTTA BALCANICA E IL RUOLO DELL’IMPRENDITORIALITÀ SOCIALE NELLA REGIONE ADRIATICO-IONICA. Incontro nell’ambito del progetto REINSER. Gli interventi previsti: “Il caso della rotta balcanica: migrazioni, sfide e opportunità nella regione adriatico-ionica”, Silvia Cittadini, Marco Zoppi; “Gli effetti delle istituzioni formali e informali nello sviluppo dell'imprenditoria sociale”, Federica Bandini, Daniela Bolzani, Francesco Savoia, Eleonora Grassi; “Il progetto REINSER: refugees’ economic integration through social entrepreneurship”, Silvia Cittadini, Marco Zoppi. Seguirà unha tavola rotonda con: Stefano Bianchini, Silvia Cittadini, Marco Zoppi, Francesco Savoia, Eleonora Grassi

Dalle 17.30 alle 19.00, AULA 1 Teaching Hub del Campus, terzo incontro del ciclo di conferenze “Gli ambasciatori e l'Europa”: LA PRESENZA DELL'UE PRESSO L'ONU, raccontata dall'Ambasciatore SILVIO GONZATO - Vice Capo Delegazione dell’UE all’ONU. Introduce Giuliana Laschi – Università di Bologna.

Per maggiori informazioni: https://site.unibo.it/puntoeuropa/it/agenda/festa-dell-europa-2023, info@puntoeuropa.eu.