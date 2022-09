Anche a Meldola ritorna la due giorni dedicata ai Lego: si potrà guardare, ma anche costruire

Romagna Lug, il Lego Users Group della Romagna, dopo il successo della scorsa edizione con grande affluenza di pubblico organizza anche per quest’anno “Meldolandia, il rego del mattoncino”, esposizione di collezioni ed opere originali realizzate con i mattoncini Lego.L’evento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Meldola e con il supporto di Monobrand Store Srl Ravenna. La mostra è allestita all’interno del Palazzetto dello Sport di Meldola, sabato 1 ottobre dalle 14.00 alle 20.00, domenica 2 ottobre dalle 09.00 alle 19.00. L’ingresso alla mostra è ad offerta libera ed è adatta per tutte le età.

L’area espositiva si svilupperà per oltre 60 metri lineari all’interno del Palazzetto e qui i visitatori potranno ammirare le più svariate creazioni realizzate con migliaia di mattoncini Lego, appartenenti a differenti tematiche capaci di stupire ed incuriosire grandi e piccini. Solo per citare alcune delle opere esposte, troveranno spazio: City comunitaria, un’intera città composta da strade, mezzi, edifici, treni in movimento e molto altro; Disney Theme, ambientazioni e tutti i personaggi più amati creati dalla casa cinematografica statunitense; Harry Potter, scene iconiche tratte dai romanzi fantasy del famoso mago inglese; Star Wars, le più famosi astronavi della serie fantascientifica; Templi e monumenti storici dell’età Greco/Romana; GBC, centinaia di palline sfidando le leggi della fisica che cercano di raggiungere il traguardo finale. Poi ci saranno una base spaziale anni ’90, un’ambientazione a tema Jurassic World, decine di personaggi di film e cartoni animati riprodotti in stile Brickheadz, riproduzioni in stile pirati e medievale, le Friends e molto altro ancora.

Non mancheranno, infine, i mosaici realizzati in mattoncini colorati con tecniche e stili differenti: il mosaico bifronte di “Teodora e Giustiniano", il mosaico con effetto tridimensionale della “Rocca di Riolo terme” e il mosaico delle “Colombe abbeveranti" che sarà costruito dal pubblico presente durante la manifestazione. I visitatori potranno partecipare in prima persona a questo laboratorio di mosaico, collaborare all’incastro degli oltre 26000 mattoncini colorati per ottenere la realizzazione in Lego del famoso mosaico Bizantino inserito all’interno del Mausoleo di Galla Placidia di Ravenna. I diorami, le MOC (creazioni personali) e le creazioni originali esposte sono tutte progettate e realizzate dai membri del gruppo RomagnaLUG.

Una zona del Palazzetto sarà dedicata all’area gioco libero dove adulti e bambini con decine di migliaia di mattoncini colorati si potranno divertire a costruire e a dare sfogo alla propria fantasia. Adiacente al percorso espostivo sarà presente l’area vendita specializzata LEGO a cura di Monobrand Store S.r.l. di Ravenna, dove saranno presenti tutte le ultime novità LEGO, set esclusivi, minifgures, abbigliamento e gadgets.

RomagnaLUG (Lego User Group) è un gruppo di amici tutti provenienti da varie zone della Romagna, e tutti uniti da un comune interesse: il mattoncino prodotto dalla famosa LEGO. Nel 2012 abbiamo deciso di unire le nostre forze per arrivare a coordinarci e organizzarci al meglio nel nostro comune hobby. Le nostre esposizioni comprendono sia collezioni personali di articoli prodotti negli anni dalla Lego sia MOC (costruzioni personali) fatte dai nostri associati. Le nostre manifestazioni sono sempre gratuite, la nostra motivazione principale è la passione verso questo storico gioco e il piacere di vedere il pubblico felice e stupito di fronte alla visione delle nostre opere.