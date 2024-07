Anche Formì si tinge di rosa: musica e balli country e per le famiglie “Il manifesto dei burattini”

Prezzo non disponibile

Si colora di rosa l’estate di Formì. Venerdì 5 luglio il distretto commerciale all’uscita dell’A14 di Forlì si unisce alla festa collettiva che attraversa la Romagna con un appuntamento speciale della rassegna di musica e burattini “Formì&You”. La serata, intitolata “T for Texas”, inizia alle ore 20. Abbigliamento da cowboy e coreografie country western sono affidate alla scuola di danza “Wild Angels” che si alterna alle esibizioni dal vivo di due diverse compagini musicali: Emir & His Band e i Billy Top.

La prima si orienta tra le strade polverose del profondo Sud degli Stati Uniti, attingendo con passione a quelle atmosfere. La seconda è una tribute band che ricrea con fedeltà il sound pulsante degli ZZ Top, il il trio fondato nel 1969 da Billy Gibbons, Frank Beard e Dusty Hill. Per tutti in omaggio cappelli rosa a larghe tese e ghiaccioli La Bomba (fino a esaurimento scorte)

A bimbi e famiglie è riservato lo spettacolo "Il manifesto dei burattini" della compagnia Teatrino dell'Es. Appuntamento alle 21,15 nel settore B (viola) per un varietà di teatro d’animazione musicale e recitato ricco di risate e colpi di scena. Il testo scritto e diretto da Vittorio Zanella attraversa la storia del genere in otto episodi esilaranti, dalla Commedia dell’Arte ai giorni nostri. Al centro dello spettacolo oggetti animati e personaggi tradizionali, che si presentano in scena, ognuno protagonista di un proprio episodio comico, da Pulcinella, Arlecchino e Pantalone alle capriole del simpatico Arlecchino.

I prossimi appuntamenti di Formì&You

Ogni venerdì fino al 26 luglio la rassegna “Formì&You” propone un viaggio di intrattenimento e musica attraverso le decadi, grazie alle migliori band a tema, accompagnate dai più apprezzati DJ set.

Il 12 luglio è dedicato agli anni dello Swing con The Good Fellas, mentre il 19 luglio si respirano le atmosfere di una “New Orleans night” con The Indians. La serie si conclude il 26 luglio con la serata intitolata “Febbre a 90 Party”.

Oltre alla musica, ogni venerdì dalle ore 21,15 i più piccoli hanno la possibilità di divertirsi con il teatro dei burattini, con spettacoli diversi ogni settimana. Il 12 luglio lo spazio dedicato alle marionette ospita "Pupazzi d'amore" di All'InCirco Teatro, il 19 luglio "Il dottore innamorato", allestito da I Burattini della Commedia, e il 26 luglio "Giovannino senza paura" portato in scena da Pupi di Stac.