Anche i cori di Forlì si mobilitano per Dante

Sono iniziate lunedì 6 settembre scorso le prove musicali programmate dal Maestro Olmi con i cori forlivesi che canteranno alla Basilica di San Mercuriale al termine del concerto di domenica 12 settembre nel quale la Young Musicians European Orchestra, il Soprano Sara Rossini e il mezzosoprano Daniela Pini eseguiranno lo“Stabat Mater” di Giovanni Battista Pergolesi.

Il primo incontro è stato con il Coro Città di Forlì (nella foto) integrato da alcuni cantanti dell‘Istituto Musicale Masini che sono stati preparati dalle loro insegnanti Vilma Vernocchi, Gianna Gatta e Pia Zanca.

Le prossime prove saranno con il Coro dei Cappuccinini, con il Coro San Paolo e con alcune giovanissime cantanti del Liceo Musicale Canova.

L’approccio dei partecipanti alle prove è stato entusiastico, “tutti avevano una gran voglia di cantare in pubblico - dice il celebre soprano Vilma Vernocchi - e quindi aspettiamo con ansia il concerto di domenica prossima. Per i giovani cantare in coro è una esperienza indispensabile, e anche per gli adulti è utilissimo cantare insieme, ascoltando i colleghi e amalgamando le voci”.

Per info sul concerto e per chi volesse aggiungersi ai cori: erconcerti1@yahoo.it