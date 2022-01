Anche Modigliana celebra il Giorno della memoria: una serie di libri dedicati per tutte le età

Il Comune di Modigliana si unisce alle celebrazioni per il Giorno della memoriaa. Alle ore 11,30 di sabato 29 gennaio, la cittadinanza è invitata a partecipare alla deposizione di una corona di fiori al monumento in Piazza Cesare Battisti, eretto in memoria di Suor Benedetta Pompignoli, riconosciuta “Giusta fra le nazioni” per avere messo in salvo decine di ebrei.

L’amministrazione comunale auspica "che questo momento di riflessione venga utilizzato da tutti per cercare di scoprire o riscoprire questa immane tragedia e quanto di essa si è dimenticato così che il monito di Primo Levi non resti lettera morta: Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte ed oscurate: anche le nostre".

A tal fine la Biblioteca Don Giovanni Verità del Comune di Modigliana e dell’Accademia degli Incamminati, mette a disposizione dei propri utenti una vetrina dedicata all'argomento che resterà in evidenza per tutto il mese di febbraio: si può prendere visione e richiedere a prestito i libri.