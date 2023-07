Ancora cinema all'Arena Esperia di Meldola con "Mixed by Erry"

Novo appuntamento con la rassegna cinematografica "Finestre sui cortili", giovedì 20 luglio presso all'Arena Hesperia di Meldola: sul grande schermo sarà proiettato Mixed by Erry di Sydney Sibilia,con Luigi D'Oriano, Emanuele Palumbo, Francesco Di Leva.

Napoli, 1976. Peppe, Enrico e Angelo sono tre fratelli che campano di espedienti, seguendo l'esempio del padre che vende al mercato bottiglie di finto whiskey. Enrico ha un sogno: diventare disc jockey. Sarà proprio il suo talento per realizzare compilation musicali su cassette a creare un'opportunità di fama e di ricchezza per i tre fratelli, che diventeranno di fatto "la prima etichetta discografica in Italia", capace di far arrivare sule bancarelle le canzoni di Sanremo mentre il Festival era ancora in corso. Tra festini nelle vasche dei boss con apparizioni di Diego Armando e revival anni 80 un caleidoscopio divertentissimo di storia e costume

Ingresso euro 6, ridotto euro 5. Info 3761224452