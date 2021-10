Ancora un weekend di musica al Club Ottantadue, con la Vince Vallicelli Blues Band e il sestetto di Beppe Zanca

Ultime battute per i Festival Blues e Jazz al Club Ottantadue di Forlì. Venerdì 29 ottobre, si esibisce la Vince Vallicelli Blues Band, con Vince Vallicelli alla batteria, Nicola Peruch all’organo, Roberto Villa al basso e Nauel Schiumarini alla chitarra. La band presenterà il suo nuovo disco, in uscita in primavera, dal titolo “ Vècc Burdèl”, in anteprima nazionale nel club forlivese, con qualche assaggio del suo originalissimo precedente disco “La fevra”, ma, ovviamente, non mancheranno alcuni grandi classici del blues americano come B.B.King, Albert Collins, Buddy Guy, Robert Johnso, a conclusione del piccolo festival blues iniziato l’1 ottobre.

Sabato 30 ottobre, grande blues con il sestetto di Beppe Zanca: Giuseppe Zanca, tromba e flicorno, Luca Bonucci, pianoforte, Paolo Ghetti, contrabbasso, e Stefano Paolini, batteria. Special guests Vittorio Soglia, vibrafono, Andrea Ricci Maccarini, voce. Questo nuovo progetto si chiama “Baker Street”, una strada londinese con forti e suggestivi richiami letterari, musicali, cinematografici e storici e che nel contesto del Club Ottantadue intende ricreare il sound delle indimenticabili interpretazioni di Chet Baker in celebri standards e classici del jazz. Tutto ciò in conclusione del Festival jazz dedicato al mitico trombettista americano, iniziato il 7 settembre col suggestivo concerto di Fabrizio Bosso, grazie anche alla collaborazione della Camera di Commercio di Forlì.

Prenotazione tavoli: 370 3664372. Cena dalle ore 20 e concerto ore 22.05. Per accedere al club occorre il green pass o il tampone.

