“…Andiamo?”: in mostra l’arte di Antonio Bertoni

La Galleria Michelacci (ex Chiesina dell’Ospedale in via Cavour 60) ospiterà dal 16 dicembre al 7 gennaio la mostra "…andiamo?” dedicata alle recenti opere di Antonio Bertoni, a cura di Aldo Savini. Antonio Bertoni (Faenza 1999) si è diplomato al Liceo Artistico di Forlì e sta frequentando l’Accademia di Belle Arti di Bologna, corso di Pittura. Pittore programmaticamente figurativo, utilizza il colore nero per comporre opere, dedicate esclusivamente alla figura umana, rispettose e consapevoli della grande tradizione dell’arte. Tra le tante opzioni che l’arte contemporanea offre, Bertoni ha scelto quella figurativa per rimanere ancorato a una originaria vocazione umanistica dell’arte. Le sue “figure”, volti o più complesse composizioni di corpi, intendono ribadire quella insignificanza del soggetto e quell’atteggiamento antieroico che hanno caratterizzato l’arte del XIX e XX secolo. La mostra è visitabile fino al 7 gennaio 2024, il sabato e la domenica, dalle ore 16,30 alle ore 19,30.