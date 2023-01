Attrice, scrittrice e conduttrice: Andrea Delogu porta al teatro "Il Piccolo" la commedia "40 e sto"

Andrea Delogu, nota attrice, conduttrice radiofonica e televisiva e scrittrice, il prossimo venerdì 14 aprile alle ore 21, sarà in scena al Teatro Il Piccolo di Forlì con "40 e sto", uno spettacolo da lei stessa ideato insieme a Rossella Rizzi e scritto insieme ad Alberto Caviglia e Giovanna Salvatori. Prodotto da Stefano Francioni Produzioni e Friends & Partners, la pièce è diretta da Enrico Zaccheo. "40 e sto" è un folle spettacolo che racconta le donne alla soglia dei 40 anni: il giro di boa, la crisi e la rinascita, la libertà e le battaglie contro i luoghi comuni.

Districandosi tra bizzarri pretendenti, traslochi, social, supermercati per single, Max Pezzali, paparazzi, viaggi, Andrea Delogu attinge a piene mani dalla sua vita privata, raccontandosi senza filtri in un esilarante flusso di coscienza in cui il pubblico si riconoscerà. In questo sorprendente viaggio, la Delogu, sempre pungente e stravagante, trascinerà il pubblico nella sua nuova vita, quella di una quarantenne che, riappropriatasi della propria indipendenza, si mette in gioco esplorando le mode, i vizi e le ossessioni di questa strana epoca che viviamo. Sorpresa dall’approccio e le aspettative degli uomini, dal giudizio di una società che ti vuole madre a tutti i costi e dal seduttivo desiderio di sentirsi accettata, Andrea capirà che quando compi 40 anni si gioca un’altra partita. Dove è in palio la cosa più importante di tutte: la libertà di essere sé stessi.

Prevendite: dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18 presso la biglietteria del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1).

Prenotazioni telefoniche (0543 26355): dal martedì al sabato (festivi esclusi) dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18.

Biglietti online: Vivaticket.

Prezzi: 35 euro (posto unico).

Ai biglietti acquistati o prenotati in prevendita sarà applicato un diritto di prevendita di 1 euro. Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio (Vivaticket).

Nella sera di spettacolo la biglietteria del Teatro Il Piccolo aprirà alle ore 20.

Info: 0543 26355 – www.accademiaperduta.it