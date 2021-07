All'Arena San Domenico arriva Andrea Pucci con "Il meglio di" ed è subito sold out

Arriva a Forlì Andrea Pucci ed è subito sold out. Il celebre comico si esibirà all’Arena San Domenico giovedì 22 luglio alle ore 21.15 con lo spettacolo "Il meglio di", di cui è anche autore insieme a Raffaele “Skizzo” Bruscella per la regia di Dino Pecorella. In origine Andrea Pucci (pseudonimo di Andrea Baccan) svolgeva la professione di gioielliere a Milano. Partecipò poi come concorrente barzellettiere alla trasmissione La sai l’ultima? e, da lì, è partita la sua gavetta. La cifra comica di Pucci è quella del monologo di satira di costume e società moderna con grande coinvolgimento del pubblico. Tra episodi grotteschi della sua adolescenza, il tormentone “è cambiato… tutto!”, problemi di coppia, situazioni assurde e bizzarre e tanta musica dal vivo con l’inseparabile Zurawski Live Band, Il meglio di è un one-man show in cui il celebre comico milanese ripercorrerà gli sketch che lo hanno reso celebre in questi anni. In caso di maltempo, lo spettacolo si terrà al Teatro Diego Fabbri. Info: www.accademiaperduta.it



