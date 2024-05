Andrea Schiumarini e Andrea Succi raccontano la loro Dakar in Arabia Saudita

Il Panathlon Club Forlì propone giovedì 30 maggio, alle ore 20.30, nei locali del Circolo Aurora, una serata dedicata alla 46esima edizione della mitica Dakar. La corsa, che si è disputata nel gennaio scorso, verrà rivissuta attraverso due ospiti di eccezione: Andrea Schiumarini e Andrea Succi, che si sono classificati al 7° posto della categoria Ultimate T1.2 Proto 4x2, e al 24° posto nella classifica generale Ultimate, primi tra gli equipaggi italiani.

La manifestazione sportiva si è svolta in Arabia Saudita, suddivisa in 12 tappe più un prologo per un totale di 8.000 chilometri, ha visto i due piloti romagnoli alternarsi alla guida del loro Buggy Century CR6 con grande maestria e attenzione, lungo il deserto più grande del mondo, il Rub al-Kahli, con dune sino a 30 metri, alternate a vallate vulcaniche e a tracciati rocciosi.

Schiumarini e Succi racconteranno le loro emozioni ai soci del Panathlon, in particolar modo quelle vissute nella prova speciale più difficile in assoluto, la Crono 48H, nella quale i piloti dovevano affrontare ben 500 chilometri in due giorni, senza alcuna assistenza e dormendo in tenda tra le dune. Alla conviviale, che sarà condotta dal giornalista Boris Casadio, parteciperà anche Paolo Ragazzini, Presidente del Racing Team Le Fonti.