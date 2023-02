Ultimo appuntamento per la rassegna comica a Vecchiazzano: sul palco arriva Andrea Vasumi

Dopo i due sold out per gli spettacoli di Paolo Migone del 21 gennaio e Sergio Grilli dell’11 febbraio, torna la comicità al teatro Maria Graffiedi della Parrocchia di San Nicolò a Vecchiazzano. Ospite sul palco, sabato 25 febbraio, sarà un beniamino della comicità nostrana, nonché direttore artistico della rassegna svoltasi a Vecchiazzano, Andrea Vasumi.

Reduce dai successi del Cialtronight e di Osteria Giacobazzi, Vasumi porterà in scena una serie di nuovi monologhi e considerazioni, che si affiancheranno a pezzi più rodati e di repertorio. “Dopo la pandemia che ha un po’ ‘massacrato’ il mondo dello spettacolo e non solo, finalmente notiamo una ripresa degli spettacoli e della voglia di tornare a ridere. Lo dimostrano il tutto esaurito degli spettacoli degli amici Migone e Sgrilli…quindi non vorrete mica a stare a casa per il mio?” scherza Vasumi.

Come per i precedenti eventi, il ricavato degli spettacoli, andrà a sostegno delle attività della Parrocchia di San Nicolò Vecchiazzano Gli spettacoli inizieranno alle 21 ed è possibile prenotare i biglietti al nr, 33213010497 (anche su WhatsApp). Il costo del biglietto è di 18 euro a spettacolo.