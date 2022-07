A Forlimpopoli arriva il "menestrello italiano": Angelo Branduardi in concerto

Sabato 30 luglio (21.00) attesissimo il concerto ad Entroterre Festival del cantautore, violinista, polistrumentista e poeta Angelo Branduardi, che nell’incantevole cornice della Rocca di Forlimpopoli, (Piazza Fratti) presenta "Camminando, camminando", viaggio nel vasto repertorio da “La fiera dell’Est”, "La pulce dell’acqua", "Cogli la prima mela" a "Il Cantico delle creature" e tante altre.

Il “menestrello italiano”, autore di un genere musicale che unisce il pop alla musica antica (in particolare, medievale e rinascimentale) e la world music, propone un viaggio intimo alla “ricerca della magia dei suoni”. Accompagnato da Fabio Valdemarin, -pianista di formazione classica e polistrumentista con tendenza alle divagazioni pop e jazz, gia? collaboratore di Vanoni, Mannoia, Lavezzi e ancora firma di musiche da scena per Arturo Brachetti e Vanni de Luca- Branduardi riporta sul palco quel mondo musicale e creativo che, attingendo dalle leggende popolari e ai suoni del passato, lo ha reso unico sulla scena musicale italiana e internazionale. Quindi, non solo il violino e le chitarre di Branduardi, ma anche il pianoforte, l’organo, le tastiere, la tromba di Fabio Valdemarin.

Il concerto, acustico, è alla ricerca delle emozioni piu? profonde e delle immediate comunicazioni tra musicisti e pubblico. I due artisti, insieme eseguono brani famosi e meno conosciuti, anche tratti dagli album che compongono la collana “Futuro Antico” con la quale Branduardi ha ripreso suoni dimenticati dei secoli passati, senza dimenticare “i classici.

Biglietto: Intero 35€, Ridotto 25€. Info: www.entroterre.org, info@entroterre.org, 051 0113010?