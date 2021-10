"Angelo Ranzi" alla Galleria Farneti: mostra a ricordo dell’artista a due anni dalla sua scomparsa

“Angelo Ranzi“, alla Galleria Farneti una mostra a ricordo dell’artista a due anni dalla sua scomparsa. "Artefice instancabile, fecondo e versatile nei generi pittorici ed esperto in molteplici tecniche, Angelo Ranzi, a due anni dalla morte, merita di essere ricordato per la sua ampia e carismatica produzione artistica, contraddistinta dalla varietà dei soggetti, secondo cicli dalla fertile ispirazione, per gli innumerevoli riconoscimenti, titoli culturali ed accademici ricevuti in qualità di pittore raffinato ed affermato", ricorda Silvia Ranzi.

"Angelo Ranzi ha amato profondamente Forlì, sua città natale, omaggiandola secondo molteplici direzioni estetiche e con sentita devozione ai valori genuini della “Romagnolità , ed è stato uno degli artisti più amati dai forlivesi per la sua generosità, gentilezza, umiltà e per le qualità indimenticabili della sua arte". La mostra sarà inaugurata sabato 30 ottobre 2021 alle ore 17,00

Dal 30 ottobre al 26 novembre 2021 sarà visistabile con i seguenti orari: mercoledì, giovedì, venerdì e sabato: dalle 10 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 19,00. Domenica, lunedì e martedì: chiuso.

Per informazioni: cell. 338 3949421, email- galleriafarneti@libero.it



