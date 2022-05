"Animali fantastici. I segreti di Silente" alla Sala San Luigi

Martedì 07 alle 21 in versione originale con sottotitoli in italiano. Mercoledì 08 alle 21 in versione italiana e Venerdì 10 alle 19:15 (apericinema solo su prenotazione)

Il primo film di Giugno della Sala San Luigi è "Animali Fantastici. I segreti di Silente", diretto da David Yates e con un cast di spessore.



La storia riprende poco tempo dopo gli eventi narrati nel secondo film. Siamo negli anni Trenta. Il mago oscuro Gellert Grindelwald ha ormai sempre più seguaci e spie, tra cui Credence, ancora in cerca di risposte sul suo passato, e Queenie, potente alleata grazie alla sua abilità di leggere la mente. Tuttavia, il suo esercito non basta, Grindelwald deve ottenere legittimità da tutto il popolo magico se vuole mettere in atto la sua guerra conto i babbani.



Il film verrà proiettato Martedì 07 alle 21 in versione originale con sottotitoli in italiano. Mercoledì 08 alle 21 in versione italiana e Venerdì 10 alle 19:15 nella formula apericinema (aperitivo + proiezione, su prenotazione obbligatoria su eventbrite.it).