Tra rettili, cavalli, cani e gatti, torna con la 13esima edizione Animali in fiera

L’8 e il 9 ottobre torna alla Fiera di Forlì “Animali in Fiera” e la manifestazione dedicata a tutta la famiglia festeggia il suo 13° compleanno con una veste e una proposta ulteriormente arricchite. Visitare la rassegna, organizzata da Romagna Fiere sotto l’attento controllo dei servizi veterinari della sanità pubblica, significa esplorare il nostro pianeta e scoprire le specie che lo popolano: dagli animali da compagnia a quelli che ritroviamo nelle fattorie romagnole, dai rettili agli uccelli, dai cavalli alle specie rare ed esotiche. Tutto corredato da mostre, concorsi, esibizioni, laboratori didattici per adulti e bambini, percorsi di conoscenza e divertimento, una vasta selezione di accessori, prodotti per l’alimentazione e la toelettatura dei nostri amici.

Tantissime le novità di questa 13ª edizione di Animali in Fiera, per citarne alcune tra le tante: la mostra fotografica di Roberto Monti, l'esposizione Spirit Animals in Canvas di Sara Christie, la mostra didattica di Falconeria di Aquae Mundi, il terrarium il micro mondo con Lisa AlbIeri, cresciAMO: in tour per la fiera con il biologo e area ludica per ogni età. Poi il laboratorio per i bimbi Manine di carta,Scegli il tuo Pet MakeUp, truccabimbi di Federica Valentini e Pets Craft, gli animali ispirano anche la nostra creatività. Ad accogliere il pubblico all’interno dei padiglioni della Fiera di Forlì, anche quest’anno ci sarà “Reptilius”, mostra-mercato con espositori qualificati, dove si potranno ammirare serpenti, anfibi, sauri, insetti, aracnidi, roditori e una sezione speciale dedicata alle tartarughe. Gli esemplari proposti in fiera sono testuggini terrestri, acquatiche e palustri, provenienti da tutti i continenti; inoltre piccoli mammiferi come cavie, conigli, lemuri, ricci africani e suricati.

Torna a far tappa ad Animali in Fiera la mostra-mercato di minerali e fossili giunta alla sua 34ª edizione curata dal Gruppo mineralogico paleontologico cesenate; un’esposizione articolata in un percorso guidato tra i minerali e i fossili provenienti da tutto il mondo, alla scoperta della storia che a loro si lega attraverso laboratori per i più piccoli, prove pratiche di cristallo-terapia e l’esposizione certamente attraente di un uovo di dinosauro. Tra i reperti più singolari, sarà possibile ammirare Fossile di Turritella proveniente dalla cava di calcare di Alonte in Veneto; il Fossile di Pesce Trombetta proveniente dalle argille mioceniche del fiume Marecchia; un Gesso ricristallizzato della miniera di Formignano nel Cesenate. Da non perdere, sempre proseguendo nel padiglione d’ingresso, “un angolo d’oriente” con le coloratissime Carpe Koi: carpe giapponesi dai colori sgargianti e grandi dimensioni mai viste in fiera, simbolo di affetto e di amicizia ma anche di chi affronta le avversità senza paura, vi regaleranno sensazioni di pace e armonia.

Confermato anche l’appuntamento con “Psittacus & CO”, la mostra ornitologica organizzata dall’Associazione Romagnola Canaricoltori che offre l’opportunità di osservare e conoscere esemplari rari e selezionati della coloratissima famiglia dei pappagalli. Collaborano inoltre: Club Italiano Allevatori Agapornis, Club degli Psittacidi e Club Neophema Italia & Australian Grass Parrots e grande novità di quest’anno gli amici di Ravenna – A.O.R.

Si svolgeranno mostre specialistiche di Agapornis, Neophema e Psephotus e di tutti gli Psittaciformi. A Psittacus si potranno ammirare diverse centinaia di pappagalli originari di Oceania, Africa, Sud America, dai più comuni ondulati (le cocorite), agli inseparabili, ai parrocchetti, alle amazzoni, tutti nei loro sgargianti colori e nelle infinite mutazioni che il lavoro di sapienti allevatori ha prodotto nel corso di decenni. La mostra è riservata agli esemplari allevati in cattività grazie al paziente lavoro di allevatori appassionati, ormai parte integrante dell’azione di salvaguardia e sopravvivenza di specie minacciate di estinzione. Psittacus, quindi, non solo è gara di bellezza, ma opportunità di crescita sociale e culturale che di anno in anno si conferma vincente.

Addentrandosi nei padiglioni della fiera si verrà accolti da una coloratissima e vivace fattoria. È l’amatissima “Aja Romagnola”, a cura dell’Associazione razze e varietà autoctone romagnole (ARVAR), che ripropone la fattoria tradizionale delle nostre campagne, allestita come un percorso didattico-divulgativo che guiderà adulti e bambini nella storia e nella cultura rurale. Saranno in esposizione bovini, asini, suini, ovini-caprini, polli e altri avicoli di razza romagnola, fauna selvatica autoctona, lepri e conigli, oche, tacchini e pavoni. Ritroveremo anche, nel padiglione curato dall’ARVAR, la “Mini Farm” dove ammirare le specie cosiddette “nane”: conigli nani, chiocce con pulcini, anatre e anatroccoli, maialini, pecore, capre e una splendida pulcinaia. Sempre nel padiglione ARVAR vi aspetta CesenAlpaca con un percorso “alla scoperta degli alpaca e dei loro filati”. CesenAlpaca è un allevamento amatoriale di Alpaca Huacaya sito in Cesena. Al momento sono presenti 16 esemplari provenienti dall’Europa e dalla Nuova Zelanda, e sono in attesa delle nuove nascite. Gli Alpaca vengono tosati ed alleggeriti del loro vello prima dell'estate per il loro benessere. Con la loro fantastica fibra vengono realizzati soprattutto capi confortevoli ma anche trapunte e vari gadget per grandi e piccini.

La 13ª edizione di “Animali in Fiera”, dedica un ampio spazio al migliore amico dell’uomo. Parliamo, ovviamente, del cane che non solo va amato, ma andrebbe sempre meglio conosciuto nelle sue dinamiche comportamentali affinché possa offrirci il suo amore ricevendo in cambio le attenzioni più scrupolose e adatte a farlo sempre sentire in armonia con sé stesso e il suo padrone. In Fiera dimostrazioni di ricerca e discriminazione olfattiva e obbidience. Esibizioni di Agility dog, Rally-obedience, Treibball e Mirror-teach a cura di UrbanDog. Il Lupino del Gigante, da sempre fedele compagna dei pastori, è una razza che va tutelata e protetta rischiando purtroppo oggi di scomparire. Questo esemplare ha un carattere patronale, molto affettuoso con i bambini, giocoso ed estroverso. Il maschio è territoriale. Viene utilizzato come da lavoro con animali, da compagnia e da guardia. Apprezzato da escursionisti a cavallo e ottimo come cane per agility. Nel ring allestito e animato dalle più qualificate Associazioni Cinofile del territorio romagnolo e nazionale, la rassegna forlivese intende sviluppare punti di riflessione e di vera formazione a 360 gradi, dedicati non tanto all’animale, quanto piuttosto a noi umani. Sì, perché i cani per noi fanno tanto come dimostreranno i volontari della “Protezione civile LE AQUILE”. che verranno ad Animali in Fiera con le proprie Unità cinofile di Soccorso cui fanno parte una ventina di cani. A cura di qualificati Istruttori ENCI si alterneranno, nelle due giornate di fiera, esercitazioni e simulazioni di ricerca e di addestramento alla condotta. Saranno presenti splendidi esemplari di varie razze canine fra le quali citiamo i rottweiler coraggiosi, protettivi e territoriali, i bellissimi intelligenti e affidabili pastori australiani e pastori tedeschi, e anche il pastore belga malinois vigile e molto vitale.

Arricchito sarà il 9° Salone del Cavallo, al cui interno si potrà vivere il mondo equestre a 360 gradi. Un’ampia area nella quale Romagna Fiere intende divulgare la conoscenza e stimolare la passione per questi meravigliosi animali e favorire momenti di aggregazione per tutta la famiglia. La rassegna ospiterà ancora più scuderie, maneggi e centri equestri dal territorio nazionale, con oltre 50 meravigliosi cavalli che daranno vita nelle due giornate a dimostrazioni didattiche di varie discipline: dalla monta inglese a quella americana, dal dressage alle esibizioni di destrezza di cavalli andalusi. Tra gli eventi per i più piccoli, torna l’indimenticabile esperienza del “Battesimo della Sella” promosso in 2 aree dedicate, da insegnati professionisti, con Pony Shetland e Cavallini per bimbi dai 3 anni in su! Una suggestiva atmosfera da far west farà da cornice grazie ai ritmi del Gruppo di ballo Wild Angels, che sabato e domenica scateneranno il pubblico in danze country e western su una grande pista in legno, con stage gratuiti per tutti a cura di maestri, gruppi e djs provenienti da tutta Italia. Un evento interregionale che porterà a Forlì appassionati di ballo country da Nord a Sud e da Est ad Ovest della nostra penisola.

Torna anche l’attesissimo padiglione dedicato ai gatti: Forlìngatto! l’Esposizione Felina Internazionale a cura di Felinia Eventi – Myou Life: rassegna nella quale i gatti presenti verranno giudicati in base ai regolamenti della WCF (World Cat Federation) nel padiglione dedicato alla mostra felina, si sfideranno gatti da concorso del circuito World Cat Federation, per la gioia di tutti gli amanti di questi magnifici animali.

Gli esemplari iscritti all’esposizione, circa 150 nei due giorni, concorreranno in diverse competizioni, sia per categorie di specie (divise fra pelo lungo, pelo semilungo e pelo corto) sia per fascia di età (cuccioli dai 4 ai 6 mesi, cuccioli dai 6 ai 10 mesi, adulti). E’ inoltre prevista una competizione riservata ai gatti neutri. I gatti presenti saranno Persiani, Esotici, numerosi Maine Coon e Ragdoll, Siberiani, Norvegesi delle Foreste, British, Bengal, Scottish e Highland Fold, Sacri di Birmania, Thai, Sphynx e tanti altri ancora. Alla fine di ogni giornata i giudici eleggeranno fra i vincitori di ciascuna categoria l’esemplare migliore, che otterrà il titolo di Best in Show del giorno. I gatti best in show poi si sfideranno per ottenere il Best General: il gatto più bello di tutta l’esposizione. Tante le coccarde e coppe che verranno assegnate ai gatti vincitori. Il sabato e la domenica, oltre alla competizione per il Best in Show, ci saranno eventi collaterali come i “WCF Ring”. I gatti che parteciperanno a questi “ring” saranno divisi in Adulti, Neutri e cuccioli (dai 4 ai 10 mesi). Ogni ring avrà il suo vincitore assoluto. Il giudice esaminerà gli esemplari in competizione e, davanti al pubblico, sceglierà i suoi 10 migliori gatti, spiegando le caratteristiche degli stessi. La domenica è prevista anche una rassegna "Ragdoll".

Confermato anche lo spazio allestito dall’Associazione Colombofila Forlivese gruppo amatoriale che seleziona la bellezza dei vari esemplari. L’Associazione da numerosi anni espone in varie mostre ed eventi circa 800 colombi di varie razze, valutate con successo, in tutto il loro splendore, dai giudici nazionali. Alcuni degli allevatori A.C.F. hanno conseguito ottimi risultati a Campionati Italiani e a Manifestazioni Internazionali.

Info: dalle ore 9.30 alle ore 19.30, biglietto ridotto ingresso 7€ da animaliinfiera.it, bambini gratis fino a 12 anni. Programma completo su animaliinfiera.it