Venerdì 29 settembre alle 21 il Candischi per Divagazioni presenta "Animali razionali, filastrocche serie e sciocche" di Andrea Babini e Oscar Ortelli.

Aristotele diceva che l'uomo è un animale razionale. Però gli animali non parlano, non raccontano storie. Gli animali non declamano poesie, né tantomeno filastrocche. Ma all'uomo piace a volte darsi nomi di animali, e dar loro una voce, per sentirsi dire cose su di sé che da solo non saprebbe dirsi. Così usa versi sciocchi per parlare di cose serie.

Ingresso riservato ai soci Arci. Biglietto 5 euro