Approda a Bertinoro “Animare” Cartoon Film Festival: primo appuntamento nel Parco delle Terme di Fratta

Prende il via nella serata di venerdì 1 luglio (ore 21,15) nel parco delle terme di Fratta, “Animare” Cartoon Film Festival, che approda per la prima volta a Bertinoro. Curato da Sedicicorto in collaborazione con il Comitato Genitori di Fratta Terme, Santa Maria Nuova e Bertinoro, il festival è dedicato ai migliori cortometraggi internazionali di animazione per i più piccoli. Dodici i titoli selezionati, in arrivo da tutto il mondo: fra le nazioni rappresentate ci sono Spagna, Cile, Ucraina, Hong Kong, Portogallo, Italia, Slovenia, Belgio.

Il festival si apre con due serate eliminatorie (quella di Fratta del 1 luglio e quella successiva, che si terrà l’8 luglio a Santa Maria Nuova), in ognuna delle quali saranno presentati sei diversi cartoni animati e il pubblico sarà chiamato a votare. I più votati delle due serate eliminatorie accederanno alla semifinale che si terrà il 15 luglio alla Rocca di Bertinoro: da qui scaturiranno i quattro finalisti che si sfideranno nella finalissima del 1 settembre, sempre alla Rocca di Bertinoro.

L’ingresso alle serate è gratuito. “Animare” Cartoon Film Festival fa parte del cartellone di Bertinoro Estate, promosso dal Comune di Bertinoro.