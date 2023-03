Animazione giapponese alla Sala San Luigi: evento speciale dedicato al film "Akira"

Alla Sala San Luigi proseguono gli appuntamenti della nuova rassegna “ANIM&CORE” dedicata ai film d'animazione giapponesi, con un evento speciale dedicato al film AKIRA, il più grande film d'animazione giapponese che torna nelle sale dopo 35 anni dalla prima uscita. Due giorni speciali di celebrazioni in tutta Italia: il 14 MARZO (ore 20.30) in lingua originale (con i sottotitoli in Italiano) e il 15 MARZO (ore 21.00) doppiato in Italiano (doppiaggio fedele all’originale), nel nuovo formato 4k, evento esclusivo di Nexo Digital, distribuito in collaborazione conDynit.

Unanimemente considerato un capolavoro e inserito da Empire Magazine tra i 100 migliori film in lingua straniera della storia del cinema, AKIRA è diretto da uno dei maestri indiscussi del cinema d’animazione e del fumetto giapponese. Tra le numerose collaborazioni e produzioni di Katsuhiro Ôtomo figurano, tra le altre, “Steamboy”, con cui partecipò fuori concorso alla Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia del 2004, e la sceneggiatura del film “Metropolis” di Rintaro (tratto dal manga di Osamu Tezuka).

Uscito nelle sale per la prima volta nel 1988 e ispirato al manga ormai giunto alla centesima ristampa del suo primo volume, Akira è ambientato nel 2019, in un’epoca in cui le grandi metropoli sono state spazzate via dopo la Terza Guerra Mondiale. Tokyo è teatro di scontri tra bande di motociclisti, tra cui di distingue la gang dei giovani Kaneda e Tetsuo. La polizia segreta, intanto, cerca di mettere un freno alla minaccia per poter continuare lo sviluppo del segretissimo progetto Akira…

La rassegna è organizzata in collaborazione con Associazione Torre Nera e Casaba, i cui esperti di cinema e cultura orientale introdurranno la visione del film martedì 14 marzo. Inoltre all'ingresso in tutte le serate sarà possibile gustare una selezione di birre del Barrino e acquistare i fumetti della Fumetteria EtaBeta, entrambi collaboratori delle rassegna.

Biglietto: intero euro 10,00, ridotto euro 8,00

Info: www.salasanluigi.it