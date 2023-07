Otto anni dalla scompara di Don Dario Ciani: due giorni di eventi, con l'inaugurazione del restauro della Chiesa Santa Maria Assunta

Sabato 22 e domenica 22 luglio, a Sadurano sono previsti diversi eventi in occasione dell’8° anniversario della scomparsa di don Dario Ciani, che in questo luogo fu anima e cuore della Comunità, che per oltre 30 anni ha rappresentato una risorsa per tutto il territorio nell’accoglienza e nell’avviamento al lavoro di persone svantaggiate ed emarginate.

L’iniziativa, promossa dall’associazione Amici di don Dario, prevede sabato 22 luglio alle ore 20,00 una breve escursione a piedi con partenza dal borgo di Sadurano verso il Monte della Birra, al termine della quale verrà offerta ai camminatori una fresca cocomerata, preparata dagli amici del neonato Circolo ACLI Don Dario Ciani.

Domenica 24 luglio alle ore 17,30 è invece prevista l’inaugurazione della Chiesa di Santa Maria Assunta dopo il recente restauro e, a seguire, la S. Messa in suffragio di don Dario, presieduta dal vescovo di Forlì-Bertinoro mons. Livio Corazza. Alle 18,30 si svolgerà l’inaugurazione del Circolo ACLI Don Dario Ciani “Il Grottino” e la benedizione dei locali antistanti la Chiesa, dove, da qualche mese, vivono tre nuclei famigliari, a seguito del progetto “Borgo Secondario”, avviato dall’associazione Amici di Don Dario, unitamente alla cooperativa Paolo Babini e alla Fondazione Abitare, al fine di ripopolare Sadurano in un’ottica solidale e collaborativa fra i residenti. Nel corso della serata verranno anche esposte le opere realizzate dai detenuti della Casa Circondariale di Forlì, prodotte all’interno del V Corso-Concorso di Pittura don Dario Ciani, curato dall’artista forlivese e volontario degli Amici di don Dario Alvaro Lucchi.

Alle ore 20,15 è previsto un buffet all’aperto (per il quale è richiesto un contributo di euro 10,00) e alle 21,00, nell’anfiteatro adiacente alla chiesa di Sadurano, si terrà il concerto della formazione Njejti Det, composta da Stefano Bertozzi (clarinetto), Bardh Jakova (fisarmonica) e Elena Indellicati (pianoforte), nell’ambito della XXXII edizione della rassegna musicale Sadurano Serenade. E’ significativo che la traduzione in italiano di Njejti Det significhi “lo stesso Mare”, a sottolineare sia l’identità del gruppo, composto da due artisti romagnoli e una albanese, ma anche a riaffermare il ruolo della musica, come risorsa per unire e creare legami fra diverse comunità. I Njejti Det eseguiranno brani che attingono dalle tradizioni folkloriche di Paesi dell’est europeo, quali Romani, Bulgaria e Ungheria e di altri dell’area balcanica.