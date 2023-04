A 35 anni dalla tragica morte, Forlì ricorda il senatore Roberto Ruffilli

Domenica 16 aprile la Città di Forlì ricorda il professore Roberto Ruffilli, nel 35esimo anniversario della sua uccisione da parte di un commando terroristico delle Brigate rosse. Il programma coordinato dalla Fondazione Roberto Ruffilli e dal Comune di Forlì, prevede per la mattinata di domenica 16 alle 9.30 la messa nella Chiesa di S. Antonio Abate, poi alle 10.30 la deposizione di una corona presso la casa del senatore Roberto Ruffilli in corso Diaz 116.

Alle 11.30 si terrà l'incontro "Roberto Ruffilli e i problemi del nostro tempo" a Palazzo Albicini, circolo Aurora, con la relazione di Muro Felicori, assessore alla Cultura e Paesaggio Regione Emilia-Romagna e gli interventi di Romano Baccarini, del consiglio di Amministrazione Fondazione R. Ruffilli e di Giovanni Tassani, presidente Commissione Scientifica Fondazione R. Ruffilli. I saluti sono affidati a Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì e Maurizio Gardini, presidente Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì. Introduce Pier Giuseppe Dolcini, presidente Fondazione Roberto Ruffilli.

Un incontro questo che la Fondazione Roberto Ruffilli intende dedicare alla memoria di Roberto Ruffilli in occasione dell’anniversario della sua morte. "E intendiamo ricordare non solo il martire, ma lo studioso della storia sociale e politica italiana, della sua evoluzione e complessità, attento a come la cultura e la politica seppero trovare una fondamentale intesa, chiara nei principi e nella stesura, nello scrivere la Carta Costituzionale - spiegano dalla Fondazione -. Come vanno ancora oggi lette e studiate le sue pagine dedicate alla storia del movimento cattolico, alla presenza politica della Democrazia Cristiana di Romolo Murri, al Partito Popolare e alla Democrazia Cristiana del Dopoguerra. Una storia e una cultura da studiare con grande attenzione proprio in questo momento storico e politico. Come è indispensabile avvalersi degli importanti contributi di Roberto Ruffilli “storico” nel progetto Forlì-Novecento che il Comune di Forlì, la Fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì, la Fondazione Roberto Ruffilli con l’importante adesione della Regione Emilia-Romagna, hanno recentemente presentato alla Città. Progetto nato anche grazie alla determinante collaborazione dell’assessore alla Cultura, Mauro Felicori".