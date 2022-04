Il "Viaggio di primavera, con dolce musica" di Anny Wernert alla Galleria Wundergrafik

La Galleria Wundergrafik ospiterà una mostra personale di Anny Wernert dal titolo "Viaggio di primavera, con dolce musica" , curata da Davide Boschini. Il vernissage è previsto per sabato 30 aprile alle ore 17.00 presso la sede di via Leone Cobelli 34 a Forlì.

Saranno esposte numerose opere astratte degli ultimi cicli pittorici della Wernert, con una particolare attenzione a grandi tele ispirate agli elementi naturali, riletti attraverso la musica in ogni sua declinazione, spesso all'interno di racconti fantastici e di immaginazione. L'Artista, francese di nascita e forlivese di adozione, ha all'attivo tantissimi riconoscimenti di pubblico e di critica ed ha accettato di rimettersi nuovamente in gioco, anche per incontrare un pubblico giovane e amante dell'arte di avanguardia.

La mostra sarà poi liberamente visitabile fino al 23 maggio compreso, tutte le mattine dalle ore 10 alle 12 ed i pomeriggi dalle 16 fino alle 18. L'evento è gratuito e ad ingresso libero, ma comunque con mascherina obbligatoria all'interno dei locali, secondo le prescrizioni in essere nei giorni dell'esposizione.