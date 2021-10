Anpi celebra la Liberazione di Predappio: una serie di inizative, tra cui la videointervista a Tonina Laghi

Prezzo non disponibile

Giornata intensa di eventi, quella organizzata da Anpi Forlì Cesena, in collaborazione con CGIL Forlì, CGIL Cesena e il Circolo Articolo 3, il 28 ottobre, a Predappio, per commemorare la liberazione del paese, avvenuta nel 1944, nello stesso giorno in cui nel 1922 i fascisti , con la marcia su Roma iniziavano un ventennio e oltre di orrori, come a chiudere un infausto ciclo.

Si inizia al teatro comunale, in via Marconi 13/17con la presentazione del libro "Sebben che siamo donne – Le ribelli di via Ripa", a cura di Ines Briganti, dopo i saluti di Gianfranco Miro Gori, e di Luigi Lolli , presidenti dell'Anpi provinciale e della sezione locale, e si continua, alle 18,30 con la videointervista a Tonina Laghi, a cura di Valter Bielli.

Segue la cena, in omaggio alla tagliatella antifascista, alle 19,30 presso il circolo Arci art.3 a Fiumana, in via Provinciale 25 al costo di 20 euro, con tortino di verdurine e bruciatini, con fonduta di formaggio di fossa, strozzapreti con salsiccia fresca, costine e salsicce ai ferri, acqua e vino, disponibile a richiesta menù vegetariano.

Prenotazione consigliata per il teatro, obbligatoria per la cena. Telefonica chiamando il n.ro 371 3331535 entro mercoledì o via mail a info@anpiforli.it

Gli eventi avvengono nel rispetto delle vigenti normative anti covid