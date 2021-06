Foibe ed esodo, Anpi ne parla con la storica Alessandra Kersevan

Sabato 12 giugno, alle 15:30, diretta Facebook sulla pagina Anpi Forlì Cesena (https://www.facebook.com/anpiforlicesena) su “Le complesse vicende del confine orientale, ovvero delle leggi e della storia”. Ne discutono Alessandra Kersevan, storica e Lodovico Zanetti, Presidente Sezione Anpi di Forlì, mentre Gianfranco Mito Gori, Presidente provinciale Anpi Forlì Cesena, introdurrà l’incontro.

Proseguono così gli approfondimenti che la Sezione forlivese dell’Associazione Nazionale Partigiani d’italia ha messo in cantiere a partire dal 2021 per far conoscere le tante sfaccettature che investono storia e cultura riguardanti le zone e le genti che abitarono in prossimità di quel confine orientale. Vicende che sovente si sono volute liquidare addossando ai “Titini” il fenomeno delle Foibe, oppure privilegiando il dramma dell’esodo giuliano dalmata. La Sezione di Forlì dell’Anpi ha chiesto di parlarne con Alessandra Kersevan, storica e saggista, la quale fa parte di quel gruppo di storici che, a partire dagli anni novanta del secolo scorso, ha intrapreso ricerche sui crimini di guerra italiani. Dal 2012 Kersevan è nel Comitato scientifico del Coordinamento Nazionale per la Jugoslavia. Non a caso la ricercatrice, anche per la sua intensa attività di incontri, è stata più volte minacciata e si sono verificati tentativi violenti di interruzione delle sue conferenze.