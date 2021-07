Anteprima del 'Bertinoro Jazz Festival': sul balcone di Romagna il Marco Frattini Trio

Indirizzo non disponibile

Sul ‘balcone di Romagna’ l’estate è piena di musica e poesia .Anteprima il 18 liuglio, dopo quella già andata in scena l’11, del Bertinoro Jazz Festival, appuntamento ormai tradizionale del borgo collinare romagnolo, che va in scena dal 2006.

Promossa dal Comune di Bertinoro- Assessorato al Turismo e realizzata da Romagna Musica, l’edizione 2021 del BJF mette in scaletta una decina di concerti .

Il Festival è anticipato dall’anteprima in programma domenica 18 luglio, alle ore 21,30, nei giardini della Rocca: di scena il Marco Frattini Trio si esibirà in un concerto dal titolo “Empty Music”, basato sulle canzoni di Chilly Gonzales. Con Marco Frattini (batteria), sul palco ci saranno Claudio Vignali (pianoforte) e Gabriele Evangelista (contrabbasso).

Ingresso gratuito, comunque, è richiesta la prenotazione. Per info e biglietti: tel. 051 0217824 | info@entroterrefestival.it | www.entroterrefestival.it

In tutte le serate del Festival, compresa l’anteprima del 18 luglio, sarà attivo il servizio navetta gratuito, dalle 19 alle 24 dai parcheggi di via Badia e via Allende

Programmi e info sul sito www.visitbertinoro.it