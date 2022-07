Anteprima del Festival Crisalide con la danza di Annamaria Ajmone e la musica contemporanea del Luca Perciballi Organic gestures

Sabato 30 luglio, all’Area Sismica di Forlì anteprima di Crisalide Forlì Festival dedicato alle arti performative e alla filosofia, diretto e organizzato da Masque Teatro, giunto alla sua XXIX edizione. La danza della talentuosa coreografa Annamaria Ajmone e la musica contemporanea del gruppo Luca Perciballi Organic gestures sono le significative anteprime dello storico festival che ha fatto delle contaminazioni dei generi artistici la sua poetica da 29 anni.

Alle ore 21.15 Annamaria Ajmone è in scena con Il Segreto, azione coreografica per una performer e tre Rose Spinner, macchine sonore rotanti, immaginate e realizzate con Francesco Cavaliere. Gli elementi in scena si alternano, si mescolano e si sovrappongono senza escludersi, coesistono e danno vita a un ecosistema geograficamente prossimo, aperto, terreno, indeterminato, multi-tempo, in cui l’umano diventa multiforme e alieno. Il Segreto è parte del progetto NO RAMA, ideato e creato con Marta Capaccioli, Lucrezia Palandri, Giulia Pastore, Jules Goldsmith, Francesco Cavaliere.

Alle ore 22.00 Luca Perciballi Organic gestures presenta il concerto Approximately grids with a plan, con Luca Perciballi (chitarra, elettronica), Andrea Grossi (contrabbasso) e Andrea Grillini (batteria, percussioni). Luca Perciballi, accompagnato in questo nuovo lavoro da due presenze costanti della scena creativa italiana, Grossi e Grillini, sintetizza le sue esperienze vissute al fianco di musicisti come Butch Morris, Alessandro Bosetti, Anthony Moreno, Roberto Dani, Barre Philips e Roberto Bonati con la propria storia personale e gli studi da improvvisatore e compositore. Il nuovo repertorio, composto tra l’Italia e la Francia, è confluito nel lavoro discografico, edito da AUT Records, dall’indicativo nome “Approximately grids with a plan” a indicare l’intrico di materiale compositivo e il rapporto turbolento con una dinamica improvvisativa di gruppo.

