Anteprima per il festival Mosto con un tuffo nei libri di Lorenza Pieri e Jonathan Bazzi

Torna l’evento di anteprima a Mosto, festival di narrazione in programma dal 2 al 4 settembre a Cusercoli, all’interno dell’azienda Poderi dal Nespoli che promuove l’iniziativa dal 2017. Si intitola Tuffarsi nelle vite degli altri l’incontro previsto per il 24 agosto alle ore 21, che avrà per protagonisti Lorenza Pieri e Jonathan Bazzi. Sarà una immersione metaforica nell’universo letterario dei due autori, usciti quest’anno con un nuovo romanzo. Dialoga con gli autori Corrado Ravaioli.

Gli autori

Lorenza Pieri è scrittrice, giornalista e traduttrice. Il suo esordio Isole Minori ha ottenuto 4 premi ed è stato tradotto in 6 lingue. Con il nuovo libro, Erosione, sposta per la prima volta il centro delle vicende fuori dai confini italiani, precisamente negli Stati Uniti dove ha vissuto per otto anni. Siamo sulla Chesapeake Bay, costa atlantica degli Stati Uniti, in una zona in cui la terra deve fare da sempre i conti con l’acqua; l’Oceano di fronte e il più grande estuario nordamericano alle spalle. Dopo anni di fallimentari tentativi di salvare la villa di famiglia, minacciata dal progressivo innalzamento delle acque e dagli uragani, tre fratelli, Anna, Geoff e Bruno, riescono a venderla. Sono alle prese con l’ultimo trasloco in cui ognuno di loro deve riempire una e una sola scatola con gli oggetti che vuole salvare: un’occasione per fare i conti con il tempo, con l’infanzia, il distacco definitivo da un luogo amato e odiato, con il rapporto difficile con i fratelli e gli altri familiari, con le proprie responsabilità, l’ineluttabilità del caso, i sentimenti indomabili. Con il pensiero di un futuro che sembra essere – per ognuno di loro in modo molto diverso – privo di certezze, come una casa le cui fondamenta sono allagate per sempre.

Dopo Febbre, folgorante esordio finalista al premio Strega 2020 e vincitore di numerosi premi (Libro dell'Anno di Fahrenheit-Radio3, Bagutta Opera Prima, POP), Jonathan Bazzi, è tornato in libreria con Corpi minori, un libro nel quale disegna un percorso di formazione contemporaneo, portando avanti alcuni temi toccati nel precedente romanzo. I corpi minori sono corpi celesti di dimensioni ridotte: asteroidi, meteore, comete, ma in questo romanzo “minori” sono tutti i corpi osservati sotto la lente del desiderio. Desiderio che fa gravitare i personaggi attorno ai sogni e alle ambizioni di una vita, o solo di una stagione. Come accade al protagonista, che all’inizio della storia ha vent’anni, più di un talento ma poca perseveranza. Di una cosa però è sicuro, vuole andarsene da Rozzano, e appartenere per sempre alla città, dove spera di trovare anche l’amore, che sin dall’adolescenza insegue senza fortuna. In una Milano ibrida e violenta, grottesca e straripante – che sembra tradire le promesse di quiete e liberazione immaginate da lontano -, il protagonista dovrà fare i conti con le derive del desiderio, provando a capire quale sia il suo posto nell’ordine geografico ed emotivo di questi anni. Jonathan Bazzi è nato a Milano nel 1985, dopo gli studi in Filosofia ha scritto diversi racconti inclusi in antologie e riviste, tra cui Decameron (Harper- Collins), Manifesto (Fandango Libri) e "Nuovi Argomenti". Collabora con quotidiani e settimanali, tra cui "Domani" e "Sette" del "Corriere della Sera”.

L’incontro è ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria tramite il sito ufficiale di Mosto all’indirizzo www.festivalmosto.it