All'Ex Atr va in scena "Anteprima Semmelweis": storia di un eroe scientifico dell'Ottocento

Va in scena all'Ex Atr "Anteprima Semmelweis" creazione scenica liberamente ispirata a “Il dottor Semmelweis” di Louis-Ferdinand Céline, con Marco Foschi, regia e scene di Claudio Angelini. Appuntamwnto il 4,5,6 giugno.

Prima di diventare uno dei grandi scrittori del secolo scorso, Céline fu uno studente di medicina e come tale dedicò la sua tesi, nel 1924, alla vita di uno degli eroi scientifici dell’Ottocento: Ignac Fulop Semmelweis, il debellatore di infezione puerperale, che falciava allora migliaia e migliaia di vite. Una scoperta enorme, eppure semplicissima: osservò che le puerpere venivano visitate dai medici che avevano appena sezionato cadaveri e non pensavano certo di lavarsi le mani. Imponendo la disinfezione, Semmelweis si rivelò l’unico non colpito dalla mostruosa cecità del suo secolo. Con lo slancio entusiastico di un giovane adepto della scienza, Céline traccia la vita di un puro, trascinato dal destino alla sua scoperta e, insieme con essa, a un clamoroso susseguirsi di incomprensioni e persecuzioni, che lo spingeranno alla follia e a una morte atroce.

"Aspettavo da tempo di incontrare il corpo e la voce di Marco Foschi in scena. Mi era chiaro quale sarebbe stato il campo di gioco e Marco lo ha condiviso dal primo istante, e cioè la tesi di laurea di Céline, o comunque il racconto che egli ha voluto scrivere sulla tragica e luminosa vicenda del medico ungherese Ignac Fulop Semmelweis. Un tempo molto lungo è passato prima di decidere in maniera fulminea che era il momento per noi di dare inizio a questo corpo a corpo. Le ragioni sono strettamente biografiche e dunque occorre mentire e sviare ogni indagine. Del resto ciò che raccontiamo è una indagine attorno a una grande menzogna - spiega Angelini -. Le attinenze e consonanze con questo momento storico sono del tutto fortuite, a meno di chiamare in causa forze che ci superano. Oltre a Marco, ringrazio il prezioso e indispensabile lavoro di Davide Fabbri, Cristiano De Fabritiis, Massimiliano Morini, Luca Giovagnoli che ci hanno consentito di trovare una forma. Poi ci sono altre forze di natura viva e inanimata che attraversano questa creazione scenica. Forze che giungono dal passato. “Deodorare le mani…”, prima dell’accesso in sala, senza la pretesa di rimanere immuni".

Biglietto unico: 10 €

Prenotazione obbligatoria

info@cittadiebla.com | 375.7150258

