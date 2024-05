“Antonio, il santo dei miracoli”: alla chiesa del Suffragio si celebra il santo in musica

Il 25 maggio alle 20.45 nella chiesa del Suffragio sarà proposto “Antonio, il Santo dei miracoli”, oratorio per voci, coro e orchestra. Il testo è di Giampiero Pizzol e la musica di Alessandro Spazzoli, entrambi forlivesi.

Il soggetto, appunto, mette in musica vicende della vita di Sant’Antonio di Padova che a Forlì iniziò la sua predicazione. A ottocento anni dall’inizio della sua missione, nella chiesa del Suffragio retta da don Paolo Giuliani, erano state proposte altre iniziative a tema. “Il progetto – spiega Alessandro Spazzoli - nasce nel 2019 da una commissione del Ravenna festival, l’idea era di una composizione sacra legata alla storia di Forlì che avrebbe dovuto essere rappresentata, in collaborazione con il Liceo Canova, a San Mercuriale nel 2020, così insieme col librettista Giampiero Pizzol, con cui avevo già lavorato in precedenza, abbiamo pensato a un oratorio su Sant'Antonio anche in previsione degli 800 anni della prima predica a Forlì del 1222”. Però “a causa della pandemia Covid, il progetto è stato abbandonato per poi essere ripreso e riorchestrato nel 2022 grazie all'interesse di Paolo Facincani e del coro A.LI.VE. di Verona giungendo così alla prima esecuzione del 2023 a Rimini nell'ambito delle celebrazioni per gli 800 anni del Santo”. Si tratta di un testo che “ci presenta Sant’Antonio al di fuori dei canoni devozionali, – aggiunge Spazzoli – la sua è la storia appassionante di un uomo, con tutto il dolore delle sue vicende umane, e della sua fede, con tutta la gioia che ha saputo dispensare al mondo”.

L’organico per l’esecuzione del 25 maggio prevede circa 55 coristi (coro voci bianche A.LI.VE. e coro voci bianche della scuola media di Predappio), 2 voci soliste: il baritono forlivese Gianandrea Navacchia e il soprano Maria Vittoria Caputo, una voce recitante: l'attore forlivese Giampiero Bartolini e nove strumentisti. L’ingresso è libero.