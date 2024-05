Apericinema e proiezioni di "Ghostbusters - Minaccia glaciale" alla Sala San Luigi

Sabato 25 maggio ritorna l'apericinema alla Sala San Luigi, l'ultimo della stagione. Ore 19.30 aperitivo a tema all'aperto (o in sala in caso di maltempo), ore 21.00 proiezione del film "Ghostbusters-Minaccia Glaciale" ultimissimo film dell'acclamatissima saga dei "Ghostbusters" iniziata a fine anni '80. In questo episodio ritroveremo l'iconica caserma di New York ed il ritorno dei primissimi acchiappafantasmi Winston Zeddemore (Ernie Hudson) Ray Stantz (Dan Aykroyd) e Peter Venkman (Bill Murray) in aiuto della famiglia Spengler per la lotta al nuovo dio demoniaco che minaccia l'umanità: Garraka.

Gli ambienti in cui si terrà l'aperitivo saranno allestiti a tema e durante la serata sarà possibile ricevere in regalo simpatici gadget dei "Ghostbusters".

Biglietti per l'apericinema acquistabili solo su Liveticket.it, alla cassa sarà possibile acquistare solo il biglietto per la proiezione.



Il film sarà in programmazione anche:



- giovedì 30 maggio ore 21.00