Aperitivo con delitto al Museo Archeologico di Forlimpopoli

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 18 maggio alle ore 18, in occasione della Notte Europea dei Musei, il MAF – Museo Archeologico “T.Aldini” di Forlimpopoli organizza “Convivium Veritatis – Aperitivo con delitto”, un appuntamento che unisce storia, archeologia, divertimento e gusto.

Un gioco di ruolo, un murder party per calarsi in epoca romana anche con il gusto, in una storia fatta di personaggi, insidie, sfide e trame, ambientato nelle suggestive sale del Museo Archeologico. I partecipanti potranno calarsi nei panni degli antichi romani, banchettando e gustando autentiche ricette ricreate a partire dai testi antichi a cura di ArkeoGustus. Durante l’aperitivo i partecipanti dovranno risolvere il mistero di questo aperitivo con delitto. L’aperitivo prevede: Moretum, focaccina di farro e formaggio con erbe aromatiche e aglio selvatico; Zuppa Pompeiana: legumi con garu; Dulcia Domestica, datteri ripieni di ricotta, miele e pepe, granella di mandorle tostata; Vino Mulsum, vino, miele di timo e pepe.

Il numero dei posti per l’iniziativa è limitato. L’età minima richiesta è 16 anni. I biglietti si acquistano online su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al MAF – Museo Archeologico di Forlimpopoli presente nella voce Circuito AmaParco. https://shop.atlantide.net/circuito-amaparco/archeologicoforlimpopoli/?re-product-id=281135

Per maggiori informazioni:

337 118 0314 | maf@comune.forlimpopoli.fc.it