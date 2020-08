Aperitivo in musica con il trio acustico JoLì & Co e le foto di Caterina Errani

Giovedì 27 agosto alle 20.30 all'Azienda Agricola Casadei (via Fiordinano Brosa, 32, a Predappio) torna l'appuntamento con IncontrArti che unisce fotografia e musica, cibo e buon vino, dando vita a un piacevole dialogo tra performance artistiche e tradizione romagnola.

Nella splendida cornice delle colline di Predappio, aperitivo degustazione con i vini dell'Azienda Agricola Casadei e una proposta di delizie gastronomiche, accompagnato dalla musica del trio acustico JoLì & Co. e dalla mostra fotografica di Caterina Errani dal titolo “Il mondo: degustazione di immagini”.

Composto da Licia Spazzoli (voce), Giorgia Venditto (voce) e Marco Franchini (voce e chitarra), il trio acustico JoLi' & Co. propone un viaggio attraverso i brani più celebri di oltre mezzo secolo di storia musicale, declinati in una proposta originale e ricercata. Le voci armonizzate e le trame acustiche si intrecciano in un racconto sonoro inedito, dando vita ad atmosfere raffinate e sempre coinvolgenti.

Ad accompagnare e impreziosire la performance musicale sarà la fotografia avvolgente e delicata di Caterina Errani, ospite della serata. L'artista forlivese propone un viaggio tra gli affascinanti paesaggi di Mongolia, Ladak, Myanmar, Cambogia, India, Sri Lanka, Vietnam, Giappone, Laos e Nepal. Piccoli tasselli di sogno che compongono il suo Oriente, luogo in cui meditazione, gentilezza, dolcezza, rispetto e culto per l’ospite non sembrano aver mai fine. Una geografia emotiva tutta sua, tanto nel cuore come sulla pellicola. Caterina Errani espone in numerose mostre e il suo nome è tra i fotografi di Vogue.

A deliziare il palato saranno il tagliere degustazione con affettati di Mora Romagnola, formaggio della zolfatara di Predappio Alta, crespella con formaggio pecorino e piadina romagnola, in abbinamento a due calici di vino. La proposta termina in dolcezza con un tagliere scroccadenti e ciambella, serviti con calice di passito dolce.

Prenotazione obbligatoria (anche WhatsApp) 388 064 5013