Aperitivo letterario con Marcello Nucciarelli e Maurizio Gioiello

Aperitivo letterario giovedì 15 giugno alle 18 al bistrò Flora in Viale Corridoni 151. Marcello Nucciarelli e Maurizio Gioiello, non nuovi a presentare assieme i loro romanzi, intratterranno il pubblico con tematiche assai diverse l'uno dall'altro: Nucciarelli è uno scrittore di gialli e propone "Il professore", un testo agile, divertente ma anche avvincente, che pone al centro la scomparsa misteriosa di una ragazza.

Gioiello, invece, presenta "La felicità è un budino", la cui protagonista è un'anziana signora, Andreina, che è affetta da demenza senile e viene assistita dai quattro figli. Questi ultimi dovranno modulare la propria vita in funzione della madre, generando situazioni di insoddisfazione.

Entrambi forlivesi, Nucciarelli e Gioiello si conoscono fin dai tempi del liceo e hanno poi conservato la loro amicizia anche grazie alla comune passione per la scrittura. Nucciarelli è autore di una trilogia che ha per protagonista l'ispettrice di polizia Gretije de Witt (che compare anche ne "Il professore") e della raccolta di racconti "Siamo in ballo".

Gioiello è al suo quinto romanzo. In precedenza ha dato alle stampe "Ultima Spes", "L'accordo", "Adriatika" e "Un canestro di vita", nonché il saggio "100 anni di sport a Forlì ".