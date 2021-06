Al via gli "Apertitivi in vigna" di Slow Food, si parte da Bertinoro

Ritornano gli "Aperitivi in Vigna" con un programma di visite a cantine del territorio, con degustazione dei loro vini, accompagnati da salumi e formaggi selezionati dalla Condotta.

Tre gli appuntamenti in programma, sempre di venerdì, con inizio alle ore 19.00. La quota di partecipazione per ogni aperitivo è di € 15, con posti limitati a 15 partecipanti.

Il primo appuntamento è venerdì 25 giugno, alle ore 19,00, da Raffaella Bissoni Azienda vitivinicola Via Collecchio, 280, 47032 Bertinoro FC

Raffaella accoglierà nel rispetto delle vigenti norme anti COVID e per questo si raccomanda anche a tutti i partecipanti la collaborazione nel seguire tali regole avendo cura di indossare la mascherina nei momenti in cui non saremo impegnati nelle degustazioni.

Prenotazioni alla Condotta Slow Food Forlí

Antonella +39 338 5913707 oppure scrivete a slowfoodforlì@gmail.com

